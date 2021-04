5 pueblos en los que pasar un verano de cine sin salir de España

¿Cuántas tardes de cine has disfrutado casi por obligación especialmente en los momentos más estrictos del confinamiento? seguro que has perdido la cuenta y por eso nosotros hoy queremos ayudarte a hacer memoria para que recuerdes cuáles fueron los viajes cinematográficos que más has disfrutado en los últimos meses ¿para qué? para visitar sus escenarios, ahora sí, personalmente. No son pocos los pueblos de cine en España tanto por las localizaciones de películas españolas como de películas extranjeras que encontraron en nuestro país el lugar ideal para rodar esta o aquella escena; de todos ellos hemos escogido solo cinco porque se trata de cinco pueblos que bien merecen una visita... y un verano.

Noia | Imagen de Luis Miguel Bugallo Sánchez en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Noia

En los últimos meses se ha hablado mucho del derecho a una muerte digna por la tramitación de una ley de eutanasia y suicidio asistido que fue finalmente aprobada el pasado 24 de marzo; imposible no pensar, al hablar de esta ley, en Ramón Sampedro y en la película que cuenta su historia, Mar Adentro (de lo mejor que ha hecho Amenábar (que ya es decir) y probablemente el mejor papel de Javier Bardem en toda su carrera).

¿Sabes donde se ambienta la película? en Noia. Y visitar Noia es visitar la ría de Muros Noia para descubrir el Castro de Baroña, la playa de Area Maior y el faro de Louro además de las propias localidades de Muros e Noia, también la bella villa marinera de Porto do Son.

Almagro | Imagen de Ángel Aroca Escánez en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Almagro

Volver a viajar, volver a sentirnos libres, volver a disfrutar de los amigos y las fiestas de las reuniones. Queremos volver. Y por eso recordamos la película de Almodovar así titulada Volver. Aunque cabe recordar, a modo de curiosidad, que cuando rodó Volver Almodóvar también volvía a Almagro pues antes había rodado allí La Flor de mi Secreto.

La primera visita obligada de Almagro es su Plaza Mayor y la segunda su famoso Corral de Comedias; el Patio de Fúcares y el Palacio Maestral tampoco deben escapar a tu visita.

Trujillo | Imagen de Carlos Delgado en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0 es

Trujillo

Hemos hablado de cine español con películas de Amenábar y Almodóvar pero no han sido ellos los únicos que han encontrado (y creado) en España pueblos de cine, también otros directores de fama internacional como Ridley Scott que rodó en Trujillo algunas escenas de su película 1492, La Conquista del Paraíso, una cinta cuando menos curiosa porque no deja de ser sorprendente ver a Depardieu convertido en Cristóbal Colón y a Sigourney Weaver nada menos que en Isabel la Católica.

¿Qué no puedes dejar de visitar en Trujillo? el Palacio de San Carlos y el de los Orellana Toledo, tampoco el de Juan Pizarro de Orellana; la Plaza Mayor, al torre del Alfiler, la alcazaba de Trujillo, el Museo del Traje y la Casa Museo de Pizarro.

Llanes | Imagen de Ecelan en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Llanes

Volvemos al cine español y lo hacemos con otro de sus directores más destacados en la actualidad: Bayona ¿por qué lo recordamos a él? porque nos hizo sufrir de lo lindo, dicho esto en el mejor de los sentidos o en su sentido más cinematográfico, con su película El Orfanato. ¿Dónde se rodó esta película? en uno de los caserones de arquitectura indiana de las afueras de la localidad de Llanes.

Te encantará pasear el casco antiguo de Llanes y también recorrer la ruta de su Camino Encantado por no hablar de sus playas y de sus Bufones de Arenillas (unos géisers que en función de la fuerza de las mareas llegan a elevarse casi 20 metros por encima del nivel del mar); y eso además del patrimonio arquitectónico e histórico de la localidad que representan el monaserio de San Antolín de Bedón, la Iglesia de Santa María del Conceyu, el Torreón Medieval o la Cueva del Pindal.

Peñíscola | Pixabay

Peñíscola

Volvemos al cine internacional y nos acercamos al Mediterráneo para recordar otra adaptación de nuestra historia a ojos americanos, en esta ocasión se trata de El Cid de Charlton Heston, un Cid que cabalgó a lomos de babieca con el espectacular castillo de Peñíscola al fondo.

El castillo, protagonista escénico del cisma de occidente, es la primera visita obligada de Peñíscola, una visita en la que descubrirás la historia del Papa Luna (sí, hubo un Papa en Peñíscola), también te encantará pasear los jardines del Parque de Artillería y todo el casco histórico de la localidad antes de relajarte en sus playas.