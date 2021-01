5 jardines en los que aplacar tus ganas de viajar a entornos naturales (en cuanto deje de nevar)

Por si no tuviésemos bastante con la pandemia y sus restricciones la nieve ha decidido este año hacernos una visita y estos días nieva en lugares que llevaban años sin cubrirse de blanco ¿resultado? ya no solo nos confina la pandemia, también el tiempo invernal, tan invernal que hace un frío de nieve; claro que seguro que eso no mitiga tus ganas de pasear por un entorno natural porque la vida urbana, con tantas limitaciones de aforos y horarios se hace más pesada de lo habitual, menos interesante, y la naturaleza es siempre el mejor lugar para despejar la cabeza. Por eso hoy te sugerimos 5 parques y jardines en los que darte un paseo de lo más natural cuando no histórico sin saltarte cierre perimetral alguno, eso sí, espera a que deje de nevar (o no... pero no dejes de asegúrate de que el jardín en cuestión, el que elijas, el más cercano a tu casa, no está cerrado por el asunto climatológico).

Jardín del Turia | Pixabay

Jardín del Turia (Valencia)

El Jardín del Turia, en Valencia, pasa por ser el mayor jardín urbano de España; es también el más visitado de España (recibía, antes de que la pandemia lo cambiara todo, unos 3 millones de visitantes al año).

Parque del Retiro | Pixabay

Parque del Retiro (Madrid)

El del Retiro es un parque centenario y por tanto histórico, es de hecho un Bien de Interés Cultural y en sus 4,5 kilómetros de diámetro, cuando el tiempo lo permite y antes de que la pandemia nos restringiese hasta los paseos, recibía no solo a los ciudadanos madrileños sino a muchos turistas.

Jardines del Campo del Moro | Pixabay

Jardines del Campo del Moro (Madrid)

Seguimos en Madrid porque los Jardines del Campo del Moro (por no hablar del Jardín Botánico o del Parque del Capricho...) también merecen una visita; es uno de los tres jardines que rodean el Palacio Real y es el único de los tres que pertenece al Patrimonio Nacional; se trata de un jardín histórico cuyo trazado y diseño se ha ido modificando con el paso del tiempo y las modas en paisajismo y arquitectura y en el que pasear es un auténtico placer.

Parque Güell | Pixabay

Parque Güell (Barcelona)

Nos vamos a Barcelona para perdernos en uno de los jardines más bellos y espectaculares del España, el parque Güell, diseñado por Gaudí. Está en la ladera sur del monte Carmelo y fue inaugurado hace 95 años.

Parque María Luisa (Sevilla) | Pixabay

Parque Maria Luisa (Sevilla)

Este parque centenario fue el primer jardín urbano de la ciudad de Sevilla y está considerado Bien de Interés Cultural además de ser el pulmón verde de la ciudad.