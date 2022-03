4 citas para comerte Menorca antes de que termine el mes de marzo

Lo de comernos los lugares que visitamos lo tenemos claro desde siempre, la gastronomía forma parte de la cultura y no se conoce un lugar del todo si no se cata y degusta a placer; además, durante la pandemia, aprendimos a viajar por la boca, mojar acompañar las ganas insatisfechas de viajar de bocados deliciosos de unas y otras regiones, de unos y otros lugares del mundo. Y ahora que ya podemos movernos, con como solíamos hacerlo pero sí con cierta libertad, volvemos a disfrutar del placer de comernos nuestros destinos, de descubrir por la boca los lugares que visitamos.

A esto se añade un aspecto más: el enfoque por la sostenibilidad ha llegado también al mundo gastronómico y cada vez valoramos más la cocina de mercado, los productos de cercanía o de kilómetro cero y por supuesto la cocina de temporada; esto hace que ahora se note más que nunca que un mismo lugar no sabe siempre igual, hay ingredientes que son muy característicos y atemporales y están siempre presentes pero otros cambian casi mes a mes.

¿Dónde comemos hoy? Te lo desvelábamos ya en título de esta noticia: hoy vamos a comernos Menorca en el mes de marzo para que descubras que no sabe igual, no al menos exactamente igual, que en pleno verano que es la época en la que seguro ya la has probado...

Vaca Vermella menorquina | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Lo primero que debes tener en cuenta es que si hay un año para viajar a Menorca con ansias gastronómicas ese es, sin duda, 2022 porque este año Menorca es Región Europea de Gastronomía, sabido esto seguro que no te sorprende que no haya mes en 2022 que no tenga alguna fiesta, evento, encuentro o cita gastronómica que degustar. Estas son las de marzo.

I Concurso Nacional de Cocina aplicada a la Vaca Vermella Menorquina

Se celebrará el 6 de marzo en el Mercado Municipal de Ciutadella a partir de las 10 y media de la mañana; ocho son los chefs que ese día prepararán su receta de Vaca Vermella y servirla en 7 raciones ¿quién se marchará del mercado alardeando de haber preparado el mejor plato de vaca vermella del día? Los finalistas son Jose Carlos López del Origen Restaurant en Puigcerdà, Carlos Adeva del Espacio Gstronómico Suite 22 de Valladolid, Andrés Rengel del Mediterráneo Culinary Center de Valencia, Chirsian Mor y estos cuatro chefs de Menorca: Daniel mesquida, Juan Carlos García de The Tapas GastroBar en Es Mercadal, José María Borrás del resturante Paco Roncero y Paula Florit de Ses Culleres de Maó.

Mercado Ciutadella | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

IV Edición de las Jornadas Gastronómicas Vedella Vermella

Se celebrarán los fines de semana del 11 al 13 y del 18 al 20 de marzo; estos son los días que querrás estar en Menorca para dedicarte a degustar esta delicia menorquina, platos como hamburguesa de Vermella Menorquina en papillot crujiente con queso de Son Piris y cebolla caramelizada con reducción de Binitord, el entrecot de Vedella Vermella con salsa de queso de menocra o Cachopo de Vedella Menorquina de queso y sobrasada entre otros... ¿dónde concretamente podrás degustar estos espectaculares platos? En diferentes restaurantes de la isla entre los que están Restobar Mo y El Grill de Maó, Aquàrium Port Ciutadella y RAcó des Palau en Ciutadella, mesón Rías Baixas y Loar Ferreries en Ferreries, Molí d'es Racó en Es Mercadal, Sa Pedrera des Pujol en Sant Lluis y Es chic en Es Migjorn.

Fira Camp | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Fira del Camp

Es la feria del campo y el producto agrario menorquín y se celebrará del 19 al 20 de marzo en Alaior; si te gustan las ferias gastronómicas te encantará pasear por el polítgono indusltral de La Trota y descubrir los productos agrarios menorquines; podrás adquirir embutidos, quesos o pastas típicas y, si viajas con niños, seguro que les encanta descubrir a los animales que participan en el 34º Concurso Morfológico de Ganado Bovino Frisón, una raza vacuna muy importante en la isla por su producción lácteo-quesera.

Fira del Camp | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

III Fira del Pa i Companatge

Se celebrará los días 26 y 27 de marzo en Ferreries. Menorca cierra el mes de marzo preparando el pan y proponiéndonos degustarlo acompañado por los fiambres típicos de Menorca, a ver quien es el guapo que se resiste a esta degustación... Además en esta feria habrá música, baile, talleres de elaboración de pan, catas de pan y por supuesto una zona de mercado donde podrás comprarte viandas para llevarte a casa.