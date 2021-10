Del 14 al 21 de octubre para visitar Corea del Sur hay que viajar a Madrid

Será solo entre el 14 y el 21 de octubre y se trata de una oportunidad única de acercarte a Corea del Sur sin tener que cruzar para ello medio mundo; hablamos de la K-Week que se celebrará en Madrid, unos días en los que podrás descubrir este magnífico país a través de su cultura, sus tradiciones y su gastronomía, eso sí, te advertimos que tras acercarte a lo Corea del Sur en Madrid será imposible que no se convierta en el primer gran viaje de tu lista de destinos pendientes porque descubrirás que se trata de un país en el que, como ocurre en otro gran destino asiático como es Japón, en el que una historia milenaria y las tradiciones confluyen con una sociedad moderna y tecnológica.

Pero, centrándonos en nuestra propuesta de hoy ¿dónde tendrás que ir para descubrir Corea del Sur en Madrid y cuáles son las actividades que no te puedes perder? Te lo contamos.

Serán varias las localizaciones que servirán de escenario para traer Corea del Sur a Madrid del 14 al 21 de octubre como serán también diversas las propuestas; la primera que te proponemos tiene que ver con la cultura ¿qué tal disfrutar de una película coreana como Parásitos o La Doncella en los cines Capitol de Gran Vía? Otra actividad que te puede interesar si lo que quieres es acercarte a la cultura coreana son los talleres de caligrafía y k-beauty que se celebrarán en el espacio Kailani; si ya sabes de la calidad, el nivel y los resultados de la cosmética coreana seguro que no querrás perderte este taller de belleza...

Si lo tuyo son los viajes gastronómicos y no consdieras que un viaje sea completo si no te has comido antes tu destino, te interesará el taller gastronómico que se organizará también en el mismo espacio que el taller de escritura y k-beauty, el espacio Kailani; aquí aprenderása pareparar platos típicos coreanos, regístrate en la web para asegurarte una plaza y participar así en el sorteo de una cena corana para dos. Sin alejarnos del todo del turismo gastronómico te proponemos otra actividad realmente interesante, disfrutar de una ceremonia del té en una auténtica casa coreana; ¿una auténtica casa coreana en Madrid? Así es, podrás visitarla durante esta semana porque se ha transformado un piso del centro de Madrid convirtiéndolo en una casa típica coreana en la que, además de disfrutar de la ceremonia del té, podrás descubrir otras actividades típicas del país como el arte de los nudos coreanos (Maedeu).

Además si en tus paseos por Madrid descubres que están decoradas con dibujos coreanos, no dejes de acercarte a ellos y escanear el código QR que lucen porque, si escaneas 10, participarás en el sorteo de un móvil Samsung.

Si solo puedes acercarte a Madrid un día para disfrutar de esta espectacular K-Week, que sea el sábado 17 de octubre porque ese día se celebrará en la Plaza de Colón tanto espectáculos de K-Pop como exihibiciones de taekwondo, se volarán cometas, se encenderá farolillos y varios food truck que ofrecen bocados típicos coreanos rodearán la plaza.

