Whitby, Salem, Sleepy Hollow: 3 destinos perfectos para despedir el mes de octubre

Halloween nos suena a cine americano y tradición irlandesa, al samaín gallego y también personajes célebres como Drácula, el jinete sin cabeza o brujas por doquier; ahí tienes las razones por la que Whitby, Salem y Sleepy Hollow: Whitby es el lugar de Inglaterra al que llegó Drácula en ataúd y por barco; Salem es la localidad de las brujas por excelencia y Sleepy Hollow el escenario de leyenda y literatura que tiene como protagonista a un jinete sin cabeza.

Whitby

Whitby | Pixabay

Whitby es el destino gótico por excelencia con sus abadías en ruinas asomándose a los acantilados sobre el mar, sus cementerios victorianos y sobre todo sus leyendas de vampiros; el de Whitby es un Halloween menos multitudinario que otros, de una estética más misteriosa y oscura que otros más fiesteros y festivaleros.

La culpa del vínculo de Whitby con los vampiros la tiene Bram Stoker y es que uno de los episodios más inquietantes de Dracula, la gran novela de Stoker, tiene lugar justo aquí, en Whitby: Dracula llega a Whitby en barco desde Transilvania a bordo de Demeter, un barco sin tripulación viva y con un capitán muerto… la abadía en ruinas, los 199 escalones que unen el casco antiguo con la iglesia y el cementerio y los acantilados y el mar bravo de Whiby aparecen en la novela y convierten a esta ciudad inglesa en un excepcional escenario de Halloween.

Salem

Salem | Pixabay

Salem pasa por ser la gran capital de Halloween al otro lado del Atlántico; las calles históricas de esta localidad se llenan de gentes disfrazadas para la ocasión, se organizan mercados y recorridos paranormales, actividades temáticas y sobre todo eventos relacionados con la brujería y las historias de brujas, de las brujas de Salem.

Tras las leyendas de brujas en Salem hay una historia real, la de las brujas de Salem en 1692: en la comunidad puritana de Nueva Inglaterra las acusaciones de brujería se fueron sucediendo y acabaron provocando la ejecución de 20 personas además de otras muertes adicionales acontecidas en prisión, todo ello antes de que este tribunal fuera disuelto porque cada vez despertaban más inquietud las pocas o nulas pruebas con las que condenaban.

Sleepy Hollow

Sleepy Hollow | Pixabay

Aquí se vive el Halloween de leyendas y paisajes otoñales porque es aquí donde se ambienta la gran historia del jinete sin cabeza contada por Washington Irving; aquí la fiesta de la muerte se celebra en cementerios históricos, en los bosques otoñales, en las mansiones coloniales… y por supuesto en los diferentes espectáculos organizados para la ocasión.

Lo cierto es que Sleepy Hollow es un destino de escándalo en esta época del año porque combina un personaje ya emblemático no solo de Halloween sino de la literatura universal como es el jinete sin cabeza con uno de los otoños más icónicos del mundo, el de Nueva Inglaterra, especialmente en los estados de Vermont, New Hampshire y Maine.