La UEFA Champions League se decide en Estambul

Este año la final de la UEFA Champions League no nos toca tan de cerca, no por su lugar de celebración sino porque ningún equipo español ha logrado colarse en ella, ahora bien, no hay amante del fútbol que se la quiera perder y, además, por unas u otras razones, seguro que ya han elegido equipo... Algunos irán con el Manchester (especialmente en Cataluña por aquello de que Guardiola es el entrenador del equipo que, además, eliminó al Madrid), otros con el Inter de Milán, nosotros... nos vamos a Estambul, que es la ciudad en la que se jugará la gran final desde la que el trofeo de la UEFA Champions League volará a Milán o a Manchester.

Santa Sofía | Estambul

Y es que Turquía es un destino siempre atractivo pero lo es más, si cabe, ahora que ya huele y sabe a verano y más aún para los amantes del fútbol porque la final de la Champions es la final de la Champions tanto si la juega tu equipo como si no es así; ¿qué podrán disfrutar en Estambul, además del partido de fútbol más importante de la temporada, quienes viajen a Estambul el próximo fin de semana?

Torre Gálata | Imagen cortesía de Turismo de Estambul

Empezamos por eso que tanto nos gusta: el shopping; Estambul es un auténtico paraíso de las compras gracias a sus imponentes bazares y también gracias a sus tiendas y boutiques de lujo, dicho de otro modo, en esta ciudad turca te lo pasarás en grande comprando independientemente de tu presupuesto. ¿Qué querrás comprar? Alfombras hechas a mano, cerámica y otras piezas de artesanía tradicional, especias, piezas de diseño firmadas por Taksim o Nisantasi...

Además de comprar seguro que también quieres comerte Estambul y podrás hacerlo tanto si eres un amante de la alta cocina como si prefieres la cocina tradicional turca; Estambul es una ciudad diversa en la que han confluido a lo largo de la historia diferentes culturas que han dejado su impronta también en las cosas de comer.

Puente Bogaz | Imagen cortesía de Turismo de Estambul

Deporte, compras, buen comer... Y también turismo cultural e histórico ¿cuáles son las visitas obligadas de Estambul? La Torre Gálata y la de la Doncella, el Cuerno de Oro, la Catedral de Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Museo Arqueológico de Estambul, el Palacio de Topkapi y el de Yildiz, también el de Dolmabahçe y el de Kücüksu, las Islas de los Príncipes y por supuesto las murallas de Estambul.