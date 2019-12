El aeropuerto de Dublín es uno de los más transitados de Europa y cabe que en un futuro cercano lo sea todavía al beneficiarse Irlanda de seguir siendo un destino europeo (sin fronteras) frente al Reino Unido tras el Brexit. Pero no te asustes, el aeropuerto está preparado porque aunque fue inaugurado en 1940 y no contaba con dar servicio a más de 100.000 pasajeros al año, ha sufrido varias reformas y ampliaciones, la más importante en 2010 cuando inauguró su terminal 2, lo que le permite dar servicio actualmente a más de 30 millones de pasajeros al año.

El aeropuerto está 15 kilómetros al norte de Dublín y si quieres ahorrare pagar un mínimo de 30 euros por un servicio de taxi para llegar al centro de la ciudad, tu opción de transporte es el autobús porque hay buses directos del aeropuerto al centro de Dublín que tardan alrededor de media hora en cubrir el recorrido y que te costarán unos 6 o 7 euros por trayecto, si quieres ahorrarte algo más puedes comprar un billete de ida y vuelta por unos 10 o 12 euros (pero no lo pierdas en el trajín de tu estancia en Dublín…).

Aeropuerto de Dublín, edificio principal | Foto de O'Dea en Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0

Los billetes para estos buses directos se pueden comprar con anticipación, así llegas con tu viaje más y mejor organizado; es importante que tengas en cuenta el horario de tus vuelos pero he aquí una buena noticia: al contrario de lo que sucede en otros aeropuertos el de Dublín no cancela el servicio de autobuses durante la noche, eso sí, has de asegurarte de comprar el billete de Aircoach que es un poco más caro que el de Airlink 747 (éste último sí suspende servicio a partir de las 12 y media de la noche hasta el día siguiente).

¿Vuelas al aeropuerto de Dublín pero tu destino no es la capital irlandesa? cabe que tengas que trasladarte en autobús hasta Dublín para hacer el enlace a tu destino pero asegúrate antes de que no hay un autobús directo desde el aeropuerto hasta tu ciudad o pueblo de designo porque hay varias compañías de autobuses que operan en el aeropuerto y te llevarán a ciudades tan populares como Galway, Cork, Limerick, Kilkenny o Belfast entre otros. De entre todas las compañías de autobuses que operan en el aeropuerto Bus Éireann es probablemente la que tiene una oferta de destinos más amplia.

Aeropuerto de Dublín | Pixabay

Para completar la oferta debes saber que hay además hasta tres líneas regulares que cubre la distancia del aeropuerto de Dublín al centro de la ciudad pero tienen un importante inconveniente para viajeros: no permiten viajar con mucho equipaje ni con maletas grandes, además tienen muchas paradas y resultan más lentos, de ahí que la opción de los buses directos sea mucho más interesante y cómoda.

