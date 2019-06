The Last Resort en Nepal

Mirar las estrellas en un cielo limpio y libre de contaminación lumínica, delante de una tienda de campaña con todas las comodidades. Quedarse dormido escuchando el arrullo del sonido del río y despertar con los pájaros cantando. Naturaleza y aventura a partes iguales para vivirlas con amigos. Y sobretodo lejos, muy lejos de la rutina diaria. Esto es lo que nos propone The Last Resort. Y ¿dónde? Pues nada más y nada menos que en Nepal, el país del Himalaya y muy cerca de la exótica Katmandú. Tiendas de safari de lujo, espaciosas, alrededor de exuberantes jardines, te aseguran una estancia tranquila y pacífica en un ambiente muy original. Todas las tiendas con ropa de cama y toallas, un estante para equipaje y un espacio para colgar la ropa. Edificios con inodoro y ducha, muy cerca de las tiendas, con agua caliente, incluso en invierno y duante el monzón. Lujosas tiendas para dos personas con cama doble y una zona de jardín privado con tumbonas. O carpas familiares con cuatro camas individuales con espacio para acampar con tus hijos o tus mejores amigos. Con luz eléctrica en las tiendas, los edificios y a lo largo de los caminos. Cada tienda con linterna para no estar a oscuras en caso de corte de energía local. The Last Resort ayuda a los proyectos locales aportando una parte de sus beneficios a la comunidad y trabajando con un impacto limitado en el medio ambiente y en la sensibilización comprando, en lo posible, los suministros y servicios a nivel local. Y ahora viene lo mejor, porque en The Last Resorts son especialistas en deportes de aventura. Aquí vas a poder disfrutar de actividades impactantes como el Nepal Bungy o salto desde un puente de más de 160 m de altura en una quebrada tropical, con uno de los ríos más salvajes de Nepal justo debajo. Canyon Swing el columpio más alto y gigante del mundo, que te garantiza una ración de adrenalina desafiando la gravedad. Barranquismo en cañones ocultos de Nepal que nos va a permitir explorar algunos de los últimos lugares prohibidos en el Himalaya. Descenso de barrancos, caminatas de exploración, rappel saltando y deslizándose por paredes empinadas y cascadas con piscinas profundas por debajo. Una experiencia húmeda y salvaje. Aventuras en el bosque desafiando tus límites personales, fomentando el trabajo en equipo. Con recorridos sobre escaleras conectadas, puentes tambaleantes, caminos, redes de carga, rápeles y tirolinas. White Water Rafting por el río Kosi Bhote con algunos de los más emocionantes raftings y recorridos en kayak en Nepal, y posiblemente uno de los mejores viajes cortos en ríos que ofrece cualquier lugar del mundo. Y también recorridos más largos en los ríos Tamur, Karnali, Sun Kosi o Bhote Kosi. Y columpio en Tandem para compartir el susto de uno de los momentos más espeluznantes y aterradores que jamás tendrás con tus amigos. El precio en pensión completa basados en tiendas compartidas de dos camas es de 58 euros. El transporte y cuatro comidas almuerzo, cena, desayuno y almuerzo de nuevo antes de tu salida de regreso a Katmandú están incluidas. Todas las actividades tienen un precio cerrado que se puede consultar en su página web. Vive la aventura más salvaje con tus amigos en Nepal, un viaje único para organizar en grupo.