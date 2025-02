Tapati, la fiesta de la cultura Rapa Nui que se celebra en febrero

La Tapati no es una fiesta milenaria, no llega a ser ni tan siquiera centenaria, en realidad se celebra desde los años 70 del siglo pasado; Tapati significa semana en idioma rapanui pero en la actualidad los eventos asociados a esta fiesta llenan dos semanas del calendario en febrero. Si tus ganas de visitar la Isla de Pascua, en Chile, tienen que ver con la cultura Rapa Nui, no se nos ocurre mejor momento del año para plantarte allí que el mes de febrero y coincidiendo con la Tapati ¿por qué? Porque aunque inicialmente se celebraba como un homenaje de los Rapa Nui a sus ancestros, en la actualidad, además de ese homenaje y de conservar la cultura Rapa Nui, también se organiza para darla a conocer al mundo y por eso los turistas son bienvenidos.

En realidad la Tapati es una competición entre dos clanes cada uno de los cuales presenta a su candidata a reina; se organizan diferentes competiciones, se reparten los puntos y la fiesta termina con la elección de la reina que será, lógicamente, la que hubiera propuesto el clan ganador.

Haka Pei. | De Vanessa.blasco - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21292429

¿Y qué tipo de competiciones podremos ver? Haka Pei es una carrera sobre troncos de plátano bajando una pendiente de hasta 45º de desnivel (¿estás pensando en el queso de Gloucester? Nosotros también…): Tau’a Rapa Nui es un triatlón pero de características muy propias de esta cultura: hay prueba de natación, sí, pero también carrera con racimos de plátanos o sobre flotadores de totora.

Claro que no todo son competiciones deportivas, las hay de danza, de canto (Riu y Coro Haka Opo), de tallado en piedra y madera, de pintura corporal (Takona)… Y disfrutando de estas competiciones es como descubrirás cómo es la cultura Rapa Nui.

Además, dado que estamos de fiesta, no faltan los concursos de baile por las noches y las cenas copiosas a base de platos típicos tanto de carnes como de pescados.

Rapanui durante la fiesta de la Tapati | De Yves Picq - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25480698

¿Te seduce la idea de descubrir la Isla de Pascua en la semana (las dos semanas…) grande de los Rapa Nui? Si es así no tienes un minuto que perder porque acaba de empezar… (aunque no terminará hasta mediado el mes de febrero).