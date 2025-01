¿Sabes dónde están los campos de géiseres más grandes del mundo?

Para hablar de géiseres hay que empezar hablando de Islandia, tanto es así que incluso la palabra que nombra estas columnas de agua caliente y vapor que emana regularmente de la tierra es una palabra islandesa (geysir, que significa emanar); además algunos de los géiseres más famosos del mundo están en esta isla europea, Geysir, sin ir más lejos, que es el principal géiser de Islandia, el más antiguo de todos y el primero en ser descubierto, fue nombrado así por los vikingos que dieron con él. Ahora bien, una cosa son los géiseres más antiguos o los más grandes y otra distinta son los campos de géiseres, lugares en los que se acumulan estas emanaciones de agua caliente y vapor de agua.

Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos

Géiseres en Yellowstone | Pixabay

El mayor campo de géiseres del mundo no está en Islandia sino en Estados Unidos, concretamente en el famoso Parque Nacional de Yellowstone; este campo de géiseres es además doblemente interesante no solo por la cantidad de erupciones que se acumulan en él (casi la mitad de los géiseres del mundo están aquí) sino porque ahí está también el que pasa por ser el segundo géiser más grande del mundo: se trata de Steamboat, un géiser cuyas erupciones alcanzan los 100 metros de altura; ver este géiser en acción es casi imposible porque tiene largos periodos de latencia, es decir, erupciona muy pocas veces al año; para ir a lo seguro es mejor apostar por ver otros géiseres como Old Faithful o La Colmena (ambos erupcionan al menos una vez cada hora y alcanzan los 40 y hasta los 60 metros de altura respectivamente).

Valle de los Géiseres, en Rusia

Valle de los Géiseres, Rusia | Pixabay

El segundo campo de géiseres más grande del mundo está en Rusia, en la península de Kamchatka; en este campo hay cientos de géiseres activos además de decenas de fumarolas ¿el géiser más espectacular del Valle de los Géiseres? El Velikan. Visitar este campo de géiseres es cosa harto difícil, solo se puede llegar aquí en helicóptero. Su difícil acceso juega, en cierto modo, a favor de la conservación de este imponente paisaje natural, tan imponente y tan bello que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Campo Geotérmico de El Tatio, en Chile

Campo Geotérmico de El Tatio, en Chile | Pixabay

El Campo Geotérmico de El Tatio es el tercer campo de géiseres más grande del mundo y el primero del hemisferio sur y es, además, uno de los más altos del planeta; está en el desierto norte de Chile, en el antiguo territorio del pueblo de Atacama; son decenas los géiseres activos que puedes ver aquí aunque llegar hasta ellos es toda una excursión: tendrás que dirigirte primero hasta San Pedro de Atacama y después afrontar una ruta de hora y media en todoterreno. Lo que lo complica todo un poco es que el momento del día en el que se recomienda disfrutar del espectáculo del campo de géiseres más alto del mundo es el amanecer así que habrá que madrugar…

Géiseres del Taupo Volcanic Zone, en Nueva Zelanda

Géiseres del Taupo Volcanic Zone, en Nueva Zelanda | Pixabay

La zona volcánica del Taupo, en la isla norte de Nueva Zelanda (en Rotoura), está en una de las zonas con mayor actividad volcánica del mundo, razón por la que aquí están algunos de los géiseres más importantes del mundo; son decenas las fumarolas de este campo aunque algunas están ya inactivas, ahora bien, están documentadas todavía unas 20 erupciones al día que llegan hasta los 30 metros de altura. Su géiser más famoso es el Pohutu.

Haukadalur, en Islandia

Géiser Strokkur, en Islandia | Pixabay

Islandia es un magnífico país para gozar del espectáculo de los géiseres, en particular en la zona sureste del país, cerca de la emblemática ruta turística del Círculo Dorado; este campo de géiseres no es tan grande como los anteriores pero sí tan espectacular como ellos, cabe que incluso más; aquí está el géiser que dio nombre a todos los demás (Geysir) y también el Strokkur, que erupciona cada 5 o 10 minutos, es decir, es seguro que lo verás en acción.