¿Sabes dónde y cuándo se celebran las tamborradas más populares de España?

La de Calanda, en Teruel, es probablemente la tamborrada más famosa pero no es la única que se celebra estos días en nuestro país, es más, Calanda es solo uno de los nueve pueblos que integran la Ruta del Tambor y el Bombo ¿cuáles son los otros ocho? Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Zampar de Calanda y Urrea de Gaén. Pero no creas que estos nueve pueblos son los únicos que celebran tamborradas, también las hay en otras localidades como Tobarra o Hellín, en Albacete y en la localidad murciana de Mula; a continuación te contamos algunos detalles de estas tamborradas empezando por su fecha de celebración.

En 8 de las 9 localidades que integran la Ruta del Tambor y el Bombo la Rompida de la Hora sucede según se inicia el Viernes Santo, es decir, a las 00.00 (las 12 de la noche), la excepción es Calanda, en esta localidad turolense la Rompida de la Hora es a las 12 de la mañana del Viernes Santo; por lo que respecta a las tamborradas de Albacete (Hellín y Tobarra), difieren un poco de las de la Ruta del Tambor y el Bombo: las de Hellín son intermitentes y empiezan el Miércoles Santo por la noche aunque el momento más impactante es el de la noche del Viernes Santo (y es también su tamborrada más larga, dura 24 horas); por lo que respecta a Tobarra, sí estamos ante una tamborrada continua que es, además, la más larga porque comienza el Jueves Santo a las 4 de la tarde y no termina hasta el Domingo de Resurrección. La tamborrada de la localidad murciana de Mula es la más madrugadora de todas, se celebra de la medianoche del Martes Santo hasta el amanecer del Miércoles Santo.

Rompida de la Hora en Híjar | Imagen de CarlicosZgz, licencia: CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons

Cabe que te preguntes cuánto duran estas tamborradas; la más larga, como te decíamos, es la de Tobarra (supera las 100 horas) y la más corta es la de Mula (no llega a las 12 horas); el resto duran entre 24 y 36 horas aproximadamente pero no todas son ininterrumpidas como sucede en Calanda o Tobarra, donde se organizan turnos para que no dejen de sonar los tambores desde la Rompida de la Hora hasta el fin de la tamborrada (24 horas en el caso de Calanda, más de 100 en el de Tobarra), sino que en otras localidades hay descansos para comer e incluso para dormir.

Drama de la Cruz en Alcorisa | Imagen de Etan J. Tal, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Y, más allá de su persistencia y duración ¿cuál es la tamborrada más recomendable? Pues eso va en gustos, claro, cada una tiene sus particularidades: de Calanda era la favorita de Buñuel, no en vano él era oriundo de esta localidad turolense, la de Hellín es una de las más multitudinarias; en Alcorisa, además de la Rompida de la Hora, se representa el Drama De la Cruz (una suerte de Via Crucis) y en Samper de Calanda procesiona el Cristo de la Cama, una talla articulada de gran valor artístico. Si quieres vivir una tamborrada pero con mayor tranquilidad, tal vez tu destino deba ser Urrea de Gaén.