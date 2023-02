¿Sabes cuáles son, tras la pandemia, los países más visitados del mundo?

Si hubiésemos preguntado en 2019 cuáles eran los países más visitados del mundo, refiriéndonos a los que reciben más visitantes de fuera de sus fronteras, hubieras respondido sin pensarlo con una lista parecida a esta: Francia, España, Estados Unidos, China e Italia; y, si eres un amante de la estadística y estás al tanto de los datos que comparte regularmente la Organización Mundial del Turismo cabe que incluso la completaras un poco más: Turquía, México, Talandia, Reino Unido y Alemania. Claro que eso era en 2019, antes de la pandemia ¿qué ha sucedido desde entonces? ¿cómo y cuánto ha variado esa lista? Nos colamos en los informes de la OMT para contártelo...

En 2020 los datos fueron dantescos, tanto que no merece la pena detenernos en ellos; los de 2021 fueron un poco más interesantes porque se veía ya como había países que apostaban por la reapertura mientras otros seguían con sus fronteras prácticamente cerradas: China y Tailandia eran dos de los grandes países turísticos que no abrían mientras México, aun perdiendo casi la mitad de sus turistas extranjeros, era de los que mejor se comportaba respeto a sus cifras previas a la pandemia, los demás... hacían lo que podían: Francia y España, los dos países más visitados en 2019 perdían el 63% de visitantes, Estados Unidos un 70%. Claro que en 2021 hablábamos todavía de aguantar el tirón, no tanto de recuperarnos de la pandemia, algo de lo que sí hablamos en 2022.

España: el segundo país más visitado del mundo en 2019... y en 2022 | Pixabay

En 2022 las cifras generales ya ganaban músculo y, excepción hecha de los países que, como China e incluso Tailandia, retrasaban su apertura al mundo, los demás mostraban ya cifras que no palidecían del todo ante las de 2019: Francia y España perdieron en 2022 sólo un 15% de visitantes respecto a 2019, Estados Unidos hasta un 37%; Italia, quinto país más visitado del mundo en 2019, perdía en 2022 y respecto a 2019 un 25% de visitantes. Y, por no seguir dando vueltas a los datos ¿cuáles fueron, según los datos de la OMT, los países más visitados del mundo en 2022? ¿Cambia mucho la lista respecto a 2019?.

El cambio principal es que China y Tailandia no están entre los países más visitados del mundo en 2022 como sí lo estaban en 2019, con respecto a los demás seguro que no te sorprenderá saber que son los mismos pero con un comportamiento postpandemia desigual:

China: era el cuarto país más visitado del mundo en 2019, no en 2022. | Pixabay

Francia sigue en cabeza con España pisándole los talones (90 millones de turistas recibió el país galo en 2019, 83 recibió España y ambos países perdieron en 2022 respecto a esos datos solo un 15%, de ahí que hablemos ya, si la crisis económica lo permite, de 2023 como el año de la recuperación definitiva del turismo tras la pandemia). El tercer país más visitado el mundo en 2022 sigue siendo Estados Unidos, que recibió ese año un 37% de visitantes respecto a los 79 millones que recibieron en 2019.

El cuarto país más visitado del mundo en 2022 fue Turquía porque su recuperación turística fue la más rápida: sólo perdió en 2022 repecto a 2019 un 3% de visitantes; Italia sigue siendo el quinto país más visitado del mundo a pesar de haber perdido en 2022 el 25% de visitantes respecto a 2019 (cifras pre-pandemia); ¿Y a partir de ahí? México, que muestra una tendencia similar a España y Francia y sólo pierde ya respecto a 2019 un 15% de visitantes y Reino Unido y Alemania que pierden todavía alrededor de un 30%.

Estados Unidos: era el tercer país más visitado del mundo en 2019 y lo es también en 2022 | Pixabay

En la OMT lo tienen claro: los países que apuesten por recuperar el turismo, no digamos ya si lo vienen haciendo desde el pasado año 2022, podrán aspirar, si la crisis económica no lo impide, a cerrar el año 2023 con unas cifras similares a las de 2019, es decir, previas al desastre de la pandemia ¿es una apuesta optimista? Cabe que sí lo sea para los países que, optando por una estrategia COVID cero, han retrasado su apertura y por tanto su recuperación económica pero, a la vista de los datos, no lo parece tanto para países que están ya, desde 2022, en vías de recuperación.