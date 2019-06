Un retiro eco-chic en la Isla pequeña del Maíz

A tan sólo 69 kilómetros de la costa este del Caribe Nicaragüense en un paraíso tropical en La Pequeña Isla del Maíz, Yemaya Island Hideaway & Spa es un alojamiento ideal para ti y para tu espíritu. En la costa del cristalino Mar Caribe y entre exuberante vegetación, Yemaya, Diosa de los mares en la cultura Yoruba, te espera para deleitar tu cuerpo y tu mente Lujo ecológico frente a una imponente barrera de coral, confortables hamacas, exclusivos servicios de spa, yoga diario, comida orgánica y actividades acuáticas para alcanzar el Nirvana. A unos pocos pasos de la playa, entre palmeras de cocos, en un escenario extraordinario, 16 cabañas privadas con vistas excepcionales, eco-chic, con muebles de caoba hechos a mano, cedro y madera de cerezo brasileño, bajo techos altos. Baños con ducha de lluvia y complementos de jabones y champús orgánicos locales. Todas con terraza privada al aire libre. Y en noviembre, además de las vistas frente al mar en estas espaciosas cabañas en la playa, un retiro muy especial que ofrece además dos clases de yoga diarias y meditación, tres comidas diarias con infusión de energía, excursiones y snorkel. Un retiro voluntario, necesario para curar el alma. La mayoría de las clases de yoga y meditación dirigidas por Krista Harrison. Belleza, vitalidad y cuidados para volver a la vida diaria con la mente como nueva. Unas vacaciones para conectar con tu yo interior y mejorar tu vida. Los precios, para este retiro voluntario son de 2.091 euros por persona si viajas solo y hasta 750 euros en cabañas de cuatro personas. Una semana con todo incluido. Pero Yemaya no es solo un retiro espiritual trascendental, aquí todo consiste en que tomes conciencia de la vida pausada, del valor de un atardecer o de tomar algo tranquilo sin pensar en nada más. Ejercicio y espiritualidad van unidos a lo que más te guste. Little Corn Island es libre, las playas y la naturaleza son exuberantes, la vida y sus habitantes tranquilos y alegres. Aquí ser feliz es lo verdaderamente importante. Spa, experiencias gastronómicas, y actividades en la isla para una experiencia de vacaciones perfecta es lo que buscan para ti. Lo que tu prefieras, yoga, meditación, fitness, tratamientos wellness, kayaks, Paddleboarding, montar a caballo, Bootcamp en la playa, clases de cocina, talleres para cuidar la piel de forma natural, snorkel o pesca. Todo a tu alcance. Y en el restaurante de aire informal sobre el mar Caribe, sabores tradicionales de la isla. Desayunos, almuerzos y cenas todos los días con mariscos frescos, pollo de corral y carne de res, frutas orgánicas y vegetales del huerto con salsas y condimentos inspirados en Little Corn Island y su cultura culinaria. Y para beber agua de coco, fruta fresca y jugos de desintoxicación, batidos y cócteles disponibles durante todo el día. Actividades de yoga, spa y aventura te esperán en Yemaya Island Hideaway & Spa, una experiencia inolvidable en un retiro que supera cualquier expectativa.