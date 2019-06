Restaurantes secretos en Burdeos

Si no conoces Burdeos, ahora es el momento de planear una escapada. La capital de Aquitania, es una ciudad portuaria sorprendente, cerca de la costa Atlántica. Conocida como la perla de Aquitania, Burdeos, es la capital mundial del vino y también la capital del suroeste de Francia. Una ciudad que conserva uno de los conjuntos arquitectónicos del siglo XVIII más maravillosos de Europa, no en vano, la ciudad es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Sus edificios clásicos y neoclásicos no han sufrido prácticamente ningún cambio de estilo en más de dos siglos. Así que no hay nada como sumergirse en la historia y descubrir los barrios de San Pedro, quartier Saint Pierre, y Santa Cruz, quartier Sainte Croix, y las plazas del casco antiguo, el Vieux Bordeaux de los siglos XVIII y XIX. La Plaza de la Bolsa es el emblema de la ciudad. No puedes dejar de ver el espejo de agua más grande del mundo, de 3.450 metros cuadrados, situado frente a la Plaza de la Bolsa, una obra espectacular con efectos de espejo y niebla.

Un lugar absolutamente mágico que forma parte del Patrimonio Mundial contemporáneo de Burdeos. Desde la cima de la Torre Pey-Berland, el campanario de la catedral de Saint Andre del siglo XV, se puede disfrutar de las mejores vistas. Y la explanada de los Quinconces, es la más grande de Europa en el centro de una ciudad. El Puerto de la Luna, une el corazón de la ciudad con su característica forma, y un crucero por el río Garona es una manera original de ver el conjunto, los viñedos y el fabuloso estuario del Gironda. La fachada de los Muelles, su paseo, los recorridos fluviales y los merenderos son paradas obligatorias si visitas la ciudad.

Y en cuanto a la gastronomía, en Burdeos encontrarás todo tipo restaurantes. La zona principal está en la Rue Saint Remi y en los alrededdores de la Plaza del Parlamento. Opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos, comer en Burdeos puede ser bastante barato. La ciudad, en el epicentro de todas las especialidades del sudoeste, ofrece desde el foie gras de las Landas, a las ostras de la Cuenca de Arcachon o las fresas del Périgord, todo acompañado con unos de los mejores vinos del mundo.



Te damos algunos de los restaurantes que nos han gustado en Burdeos. Es posible que no los veas en las guías pero estamos seguros de que te van a encantar. Toma nota.



Restaurante La Tupina 6 Rue Porte de la Monnaie - 33800 Bordeaux. Tel. 05 56 91 56 37 La chimenea es el símbolo de La Tupina, en este acogedor restaurante todo sucede a su alrededor. Sopa, pollo asado, carne de res a la parrilla sobre las brasas, todo chisporrtotea alegremente en la cocina. En el corazón de uno de los distritos históricos de Burdeos, entre San Miguel y Santa Cruz, La Tupina, ofrece los mejores productos locales y es famoso por su defensa de las tradiciones y los productos gourmet de esta zona de Francia. En su menú encontrarás platos tan seductores como Ancas de rana, aceite de perejil y avellanas, Pollo relleno y asado con jugo de pan frito, Ternera con trufas, sobre cama de patatas, salsa de vino amarillo y emulsión de foie gras; o cannelle de helado relleno, con salsa de caramelo y mantequilla salada. Simplemente espectacular.



Restaurante La Brasserie du Passage St Michel 14 - 15 Place Canteloup - 33100 Bordeaux. Tel 05 56 91 20 30 Ideal para reservar un domingo despues del mercado. En el corazón de Saint-Michel, la Brasserie du Passage sirve una cocina típica de brasserie, con platos de ostras, costilla de ternera para dos y otros sabores del suroeste francés como el confit de pato con tatin de setas y foie gras frito o los tournedos de Saint-Jacques con pimienta de Espelette. Y para terminar esta escapada gourmet, en el Pasaje de Saint-Michel encontrarás una amplia gama de finos y deliciosos postres. En un ambiente único, rodeado de antiguedades, entrar en esta Brasserie es como hacer un viaje al pasado. Con mucho encanto, para llegar al restaurante Le Passage St Michel, hay que pasar por un pasaje que es un auténtico mercado de pulgas. En el interior regaderas de zinc, jarros viejos y ollas antiguas y esmaltadas dan un toque muy especial a la decoración. La comida riquísima. Restaurante Bauds et Millet 19 Rue Huguerie - 33000 Bordeaux. Tel 05 56 79 05 77 La especialidad de Bauds el Millet son los quesos y los vinos. En este restaurante vas a descubrir y a disfrutar de auténticos tesoros gastronómicos. En el menú más de 100 tipos de quesos, pero hay mucho más. Platos contundentes como Camembert de leche cruda ahumado con Magret del suroeste flambeado en Calvados o Hamburguesa con Brie de Meaux de oveja de los Pirineos. Y lo mejor es su cava de quesos donde puedes degustarlos acompañados de deliciosos vinos de Burdeos. Un restaurante ideal para los más queseros y estupendo para compartir mesa y mantel con amigos o en familia.



Restaurante Le Kbaroque 1, Quai des Chartrons - 33000 Bordeaux. Tel 05 56 52 31 20 El Kbaroque, situado en los Chartrons a la entrada del muelle, es un restaurante encantador y de ambiente romántico. Con una original decoración que recuerda a un teatro de época, con sus sillones de terciopelo y espejos dorados. Curioso si que es. La cocina es tradicional francesa, pero revisada por su Chef . En la carta encontramos entre otros platos Tartar de salmón con eneldo, Ensalada de pescado y jamón del país, Besugo asado con jengibre y hierba de limón, o Langostinos asados con curry rojo y leche de coco. Un lugar que hay que descubrir, sin duda. Sabores inusuales fusionados con la cocina francesa, ideales para una cita romántica. Muy recomendable.



Restaurante Chez Dupont 45 Rue Notre-Dame - 33000 Bordeaux. Tel 05 56 81 49 59 Chez Dupont es el restaurante del fantástico hotel Chez Dupont. Sirve estupenda cocina de mercado con productos frescos y locales, elaborados con pasión en su cocina. El menú cambia a diario y todos los postres son caseros. La carta de vinos es muy original y ha sido elegida para maridar a la perfacción con los platos. Chez Dupont dispone de una estupenda y soleada terraza para que puedas comer o cenar disfrutando de la vida de este barrio. El restaurante y el hotel se encuentran ubicados en un edificio reformado del Siglo XVIII, a tan solo 50 metros del río Garona en el corazón de la ciudad.



Restaurante L'Entrecote 4 Cours du 30 Juillet - 33000 Bordeaux. Tel 05 56 81 76 10 El Restaurante L'Entrecote, es un restaurante muy curioso en el que la gente hace largas colas para entrar todos los días. Sirven un menú fijo que incluye una carne excepcional regada con una salsa secreta. La receta de la salsa sigue siendo un misterio, una receta familiar que se fabrica en los laboratorios secretos de la cocina de este establecimiento. Ensalada, carne con salsa y patatas fritas, quesos y deliciosos postres, acompañados de dos vinos de Burdeos a elegir. Un restaurante ideal para ir en familia.



Restaurante Bistrot du Gabriel 10 pl. de la Bourse - 33000 Bordeaux. Tel 05 56 30 00 80 Es la versión barata del mejor restaurante de Burdeos, Le Gabriel. Si quieres algo más especial este es el lugar. En una ubicación espectacular, la Plaza de la Bolsa, Le Bistrot du Gabriel, es un bistrot contemporáneo con una cocina excepcional, simple y de calidad. Una experiencia única en un entorno también único. Tartar de carne de buey, salmón ahumado casero, lubina al horno y un carrito de postres inmejorable. Merece la pena probarlo.