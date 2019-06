12 restaurantes para saborear Shanghai

Todas las cocinas chinas e internacionales están representadas y parece que la ciudad no hace otra cosa que comer en sus habitualmente repletos y sugerentes locales. Los hay de todo tipo y condición: lugares donde comer por poco más de 15 yuanes hasta auténticos templos del lujo gastronómico. Si quiere disfrutar de las especialidades de la ciudad, uno de los restaurantes mas apreciados, sobre todo por la comunidad internacional, es el 1221 (Yan An West Rd , 1221) suele estar muy concurrido y animado, por lo que es imprescindible reservar, donde puede animarse a tomar exóticos platos a base de cerdo, sopa de papaya o estofado de ternera con pan de sésamo a precios muy razonables. Si quiere darse un capricho, ya que no son baratos y para gourmets son de visita obligada, en el numero 3 de Zhongshan East Rd, en el bund, en uno de los edificios mas emblemáticos de la ciudad situado cerca del embarcadero y con unas vistas espectaculares del río Huangpu y Pudong, encontramos tres restaurantes en sus diferentes pisos: Whampoa Club, en el 5º piso, es posiblemente el mejor restaurante de comida china de la ciudad y algunos de sus platos tienen un toque internacional que hace los platos más reconocibles para los extranjeros. En el 6º , Laris, de corte vanguardista destaca en su carta una selección de ostras y un risotto con foie y trufa. Además, los domingos se puede disfrutar de un brunch con música chill-out en vivo. Y en el 7º piso New Heights, uno de los templos gastronómicos de la ciudad, con una comida que varia de internacional con fuerte acento americano a platos con tintes asiáticos junto con una excelente bodega. Si optamos por saborear unos exquisitos dim sum, en esta ciudad podemos encontrar dos de los mejores restaurantes de Asia. Din Tai Fung con un menú corto y a buen precio, en el que destacan sus exquisitos dumplings al vapor rellenos de cangrejo o cerdo. Una habitual larga cola es la prueba de que Nanxiang Steamed Bun restaurant compite con el anterior como mejor restaurante de dumplings de la ciudad. Está situado en la parte vieja de la ciudad junto a un lago artificial, delante de los jardines Yuyuan y es toda una institución que data de 1900 y tiene una inmejorable reputación entre la población local. Hayrestaurantes donde además de una buena comida se puede disfrutar de un ambiente agradable como el Bali Laguna, situado en una zona céntrica, en el corazón del parque Jing An, con originales platos exóticos destaca por su lograda comida indonesia ,y Kathleen’s en el 5º piso del museo de Arte de Shanghai, con su impecable comedor acristalado y su terraza, sobre la Plaza del Pueblo donde podrá degustar cocina californiana con acento francés. Otra opción es Mercato , situado en el histórico edificio Three on the Bund en el que se ha creado un nuevo concepto de restaurante en el que se mezcla el acero, con el vidrio, el hormigón, la madera y el cuero consiguiendo un ambiente cálido y acogedor en el que degustar comida italiana y cuyos platos estrella son los pescados, la pasta fresca y las pizzas hechas en horno de leña. La representación de la cocina japonesa, destaca Shintori (803 Julu Road con Fumin Road) dividido en dos niveles con cocina abierta a la sala y también una barra para degustar pescado crudo destaca por su ambiente escogido, servicio muy correcto con una carta corta pero con detalles de fusión. Para los entusiastas del genero de los noodles (fideos), no dude que Noodle Bull (291 Fumin Road) es su local, donde podrá comer probablemente los mejores de todo Shanghai. Moderno, sencillo y barato ofrece la opción de probar tres tipos de noodles, todos extraordinarios. Si va justo de tiempo, para comidas ligeras y rápidas en cualquiera de los tres establecimientos Wagas son recomendables sus sándwiches y ensaladas, además, de la enorme cantidad de puestos callejeros de comida, sobre todo en la calle New Yong’An cerca de la Antigua Ciudad China, donde se puede comer con toda tranquilidad y probar desde las tradicionales empanadillas de carne y verduras a mazorcas asadas, salchichas…. a unos precios irrisorios y si no hay tiempo para comer siempre te la pueden preparar para llevar.