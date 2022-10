El restaurante de Antonio Banderas, entre los 10 mejores de lujo en España

En España contamos con una oferta muy amplia de restauración, en la que puedes probar mucha variedad de comida que es de calidad. Hay numerosos chefs españoles que son conocidos por todo el mundo gracias a los platos que han creado. Uno de ellos es el chef José Andrés que cuenta con varios restaurantes por toda España.

Aunque cada vez podemos ver como personajes que se dedicaban a otro ámbito se adentran en las cocinas de una forma u otra. Uno de ellos, es Antonio Banderas que es uno de los actores españoles más conocidos en el mundo. Hace ya tiempo que ha desarrollado su faceta empresarial mediante la apertura de teatro Soho Caiza Bank Soho.

Además, tiene un restaurante llamado Tercer Acto Gastro que está en el barrio malagueño de Soho. Ahora ha conseguido que este establecimiento quede en la sexta posición de la lista de los 10 mejores restaurantes de lujo de España, según TripAdvisor. Por eso, cuenta con el sello Traveller's Choice 2022, best of the best que lo cataloga como uno de los mejores.

En la carta podemos encontrar una propuesta que combina la dieta Mediterránea con el sushi, con un ticket medio de entre 25 y 50 euros por persona. En internet es uno de los que mejores reseñas tiene ya que de 955; 717 son excelentes, 63 muy buenas y 17 normal.

Entre los 10 mejores restaurantes podemos ver en los tres primeros a Martin Berasategui, El Xato o La Gaia by Óscar Molina. Pero otros que han destacado son, Versátil en Granada y Meat Market en Valencia. En todos estos establecimientos podemos comer de lujo y nunca mejor dicho, por eso, el que dude en ir no debe pensárselo y animarse a probar los deliciosos platos que tienen.

