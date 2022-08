Cascada de Maro, un lugar insólito en Málaga de aguas turquesas

A veces los lugares que más escondidos están son los más fascinantes. Los sitios más secretos albergan tazas de sorpresas que no dejan indiferente a nadie. Ya habíamos hablado de lugares como las Lagunas de Ruidera: un paraje no muy conocido que resulta ser un oasis de naturaleza. Y en este caso, Málaga no se queda atrás con su Cascada de Maro.

Este lugar alberga un espectáculo natural protagonizado por una cascada. Concretamente ubicada en el municipio de Nerja. La vista panorámica del lugar se puede apreciar desde la parte más ancha de los acantilados del municipio. La cascada proviene de las Cuevas de Nerja, más específicamente del arroyo de Sanguino. Sin embargo, el acceso a ella es más complicado de lo que parece puesto que solo podrás llegar desde la playa de Maro o desde la playa Burriana. A pesar de la dificultosa llegada a este paraíso, no te dejará indiferente y tampoco lo hará el camino que tienes que recorrer hasta él puesto que desde la playa de Burriana al destino hay una serie de acantilados increíbles de ver.

La caída del agua es de unos 15 metros de altura y dan al mar. El salpiqueo del agua hace que te sientas en un completo paraíso acuático. Tiene una importancia turística indescifrable y, a pesar de no ser muy conocida, cuenta con muchos visitantes al año que disfrutan de sus aguas o incluso de aventurarse y saltar desde sus alturas.

Para llegar hasta ella puedes usar canoas o kayaks ya que es la mejor manera de disfrutar el paisaje que nos brindan estas aguas de Málaga. Aunque otra forma de poder disfrutar de ellas es el paddle surf.

Además, a tan solo kilómetros de Nerja y muy cerca de esta cascada se sitúa la cala de Maro que resulta ser una de las mejores playas de Andalucía. Sus turquesas aguas y sus espacios de arena blanca atraen la atención de quienes persiguen encontrar lugares tan bellos.