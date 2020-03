Japón es uno de los países más atractivos del mundo porque en él confluyen uno de los exponentes el mundo moderno del que es emblema Tokio (la tecnología) con el misticismo de las civilizaciones orientales (representada especialmente en ciudades como Kioto); hoy no podemos recorrer las calles de Tokio, montar en el tren bala ni visitar los maravillosos templos nipones, tampoco pasear bajo los cerezos en flor ni descubrir personalmente el mundo de las geishas pero hay algo que sí podemos hacer: adentrarnos e la gastronomía japonesa; y no, no hablamos de que compres una bandeja de sushi ni de que busques un restaurante japonés que mantenga abierto su servicio a domicilio, hablamos de que apuntes los ingredientes que necesites para adquirirlos en tu próxima compra y te atrevas a preparar algunos de los platos más emblemáticos de la cocina japonesa ¿cuáles? te proponemos tres muy sencillas para que cualquiera pueda prepararlas.

Sushi | Pixabay

Sushi

¿Qué te parecería preparar sushi con los niños? con esta receta podrás hacerlo, toma nota de los ingredientes para un par de rolls y seis nigiris y : 1 taza de arroz para sushi, 2 láminas de alga nori, 2 cucharadas de vinagre de arroz, 1 cucharada de azúcar, media cucharada de café de sal, pescado (atún o salmón, por ejemplo), palitos de cangrejo, pepino y aguacate.

La preparación de este par de rolls y seis nigiris (o la cantidad que necesites multiplicando los ingredientes para satisfacer el gusto nipón de toda la familia) es lo que más divertirá a los niños: lo primero es cocer el arroz pero acuérdate de lavarlo muy bien primero y dejarlo reposar tanto antes como después de la cocción; mientras el arroz reposa preparamos la salsa mezclando el vinagre con el azúcar y la sal; a continuación colocamos el arroz sobre la tabla de madera de la cocina y lo extendemos suavemente para que termine de enfriarse; lavamos y cortamos todos los ingredientes de nuestro particular sushi y pedimos ¡exigimos! a los niños que se laven muy bien las manos antes de ponerse a montar nuestros ricos bocados nipones. Para los rolls lo que harán será extender el arroz sobre las hojas de alga nori, sobre él colocar los ingredientes que hemos lavado y cortado previamente (los cortes deben ser siempre haciendo bastoncitos) y ¡a enrollar!; una vez hechos los rollos sólo queda cortarlos; por lo que respecta a los nigiris, tendremos que hacer 'croquetas' de arroz y sobre ellas colocar finas láminas del pescado que hayamos elegido.

Ramen | Pixabay

Ramen

Recetas de ramen hay muchas pero nosotros vamos a proponerte una muy sencilla, lo primero los ingredientes para 4 personas: 1 o 2 carcasas de pollo, salsa de soja, sake, azúcar, ajo y pimienta; panceta, huevos, fideos ramen (u otro tipo de fideos orientales si no encontramos fácilmente los ramen) y verduras (nuestra recomendación es contar con setas, cuanto más aromáticas mejor, cebolla, zanahoria y alguna verdura de hoja como las espinacas; puedes añadirlas en crudo o saltearlas antes de coronar tu ramen con ellas).

Y una vez que tienes la compra en casa y todos los ingredientes ¿cómo preparas tu plato de ramen? así: lo primero es cocer la carcasa de pollo y preparar así el caldo que servirá de base para nuestro ramen; a continuación mezclamos en un recipiente 6 cucharadas de salsa de soja con 8 de sake, una azúcar, un diente de ajo rayado y una pizca de pimienta y calentamos la mezcla; tostamos finas tiras de panceta y cocemos los huevos; lo último que haremos antes de montar el plato es hervir los fideos ramen y escurrirlos; para montar el plato utilizaremos cuencos en los que echaremos en primer lugar la mezcla de la salsa de soja y el sake que hemos calentado, a continuación añadiremos el caldo de pollo, después los fideos ramen y finalmente los 'tropezones' de verduras, la panceta y el huevo cocido.

Y ahora que tenemos un entrante, el sushi, y un plato fuerte, el ramen, nos queda el postre ¿quién no ha oído hablar de los ricos dorayakis que volvían loco a Doraemon? pues he aquí una receta sencilla para prepararlos en casa.

Dorayaki | Pixabay

Dorayakis

Lo primero, como en cualquier receta, los ingredientes: un par de huevos, 50 gr de azúcar, 10 ml de miel, 90 gr de harina de repostería, levadura, aceite de oliva virgen extra y crema de cacao para el relleno.

La preparación es sencilla: mezclar con la batidora de varillas los huevos, la miel y el azúcar; tamizar la harina sobre la mezcla, añadir la pizca de sal y mezclar poco a poco para que no se formen grumos, luego añadiremos unos 40 ml de agua y taparemos dejando reposar la mezcla no menos de 15 minutos a temperatura ambiente; a cotinuación se preparan en la sartén como si fueran tortitas, añadiendo una cucharada cada vez y asegurándonos de que quedan todos más o menos del mismo tamaño (no olvides engrasar la sartén para asegurarte de que no se pegan). Ya sólo te queda hacer los 'bocadillos' con crema de cacao y dejarnos enfriar para degustarlos a placer.