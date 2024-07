Lo que no te puedes perder en Ecuador este verano

Lo que no te puedes perder de Ecuador ni este verano ni en ningún otro momento del año son sus Rincones Mágicos; no diremos que tengas que visitarlos todos, sabemos que es imposible como Harold Bloom sabía que, ni aun siendo un lector empedernido, podía leerlo todo… Bloom, una vez asumida la imposibilidad de leerlo todo, recomendaba disfrutar leyendo, es decir, si la lectura de un libro no resulta placentera siempre será mejor dejarla y dedicarnos a lecturas que sí nos satisfagan. Pues bien, lo mismo sucede con los planes viajeros, no podemos viajar a todas partes ni ver hasta el último rincón del destino que visitemos, toca elegir en función de nuestros gustos viajeros, ahora bien, ten claro que si tu destino es Ecuador, alguno de estos Rincones Mágicos tiene que estar en tu itinerario ¿cuál? Eso te toca decidirlo a ti.

Cuenca. Ecuador | Imagen cortesía de Turismo de Ecuador

Pero antes de perdernos en los rincones mágicos de Ecuador ¿sabes por qué este país es conocido como el país de los cuatro mundos? O, dicho de otro modo, ¿cuáles son los cuatro mundos de Ecuador? La Amazonía, la costa, la sierra y las islas Galápagos. Vayamos a hora a algunos de los rincones mágicos ecuatorianos:

Latacunga y el volcán Cotopaxi

Historia precolombina, arquitectura colonial, tradiciones como la de La Mama Negra, el volcán Cotopaxi y una gastronomía propia (chugchucaras, allullas, queso de hoja y Máchica) conforman una mezcla que hace de Latacunga una visita obligada para amantes del turismo cultural (incluido el gastronómico) y por supuesto también para quienes adoran el turismo de volcanes.

Gastronomía en Guaranda | Imagen cortesía de Turismo de Ecuador

Guaranda, la ciudad guardada por 7 colinas

No son pocas las razones para visitar Guaranda y una de ellas es la comida: tortillas de maíz y trigo, chingüiles, buñuelos, helados rompe nucas… Aquí los foodies gozarán a lo grande; también los amantes d ella arquitectura porque el Palacio Municipal, la iglesia Santa Mariana de Jesús y el Parque Central Libertador Simón Bolivar son imponentes ¿lo tuyo es la naturaleza? Las siete colinas que guardan esta ciudad no te defraudarán.

Salinas de Guaranda, queso y chocolate

Lo de la extracción de sal, desde el punto de visita turístico, es casi anecdótico… Lo que hace de esta zona un lugar que no querrás perderte son sus productos hechos artesanalmente (quesos y chocolates en particular) y también un entorno natural ideal para la práctica del trekking y la observación de la naturaleza con las Minas de Sal, los Farallones de Tiagua y el Cerro Quindimuncho como visitas inolvidables.

Riobamba | Imagen cortesía de Turismo de Ecuador

Cuenca y Riobamba: la Atenas de Ecuador y la Ciudad de las Primicias

Sabiendo que la Cuenca ecuatoriana es popularmente conocida como la Atenas del país seguro que ya imaginas que su patrimonio arquitectónico es un espectáculo; está en la provincia de Azuay y nos permite disfrutar no solo de su imponente arquitectura sino también de su rica gastronomía en la que confluyen sabores locales e internacionales. Riobamba por su parte destaca también por su patrimonio arquitectónico con edificios imperdibles como la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y el Teatro León.

Vilacamba en el Valle de la Longevidad

Dicen que los habitantes de esta localidad son incombustibles, que su vitalidad es eterna o, como poco, tan centenaria como ellos mismos… Dicen que son longevos por el agua y el clima así que no está de más pasar aquí unos días a ver si se nos pega algo ¿no crees? Aquí podrás disfrutar de tratamientos rejuvenecedores, de apacibles sesiones de spa, de paisajes de escándalo como el Cerro Mandango y la Cascada El Palto de Parque Nacional Podocarpus y de delicias como el café de altura.

Montañita. Ecuador | Imagena cortesía de Turismo de Ecuador

¿Más lugares mágicos de Ecuador? Los hay, por supuesto, pero seguro que quieres que tengan la playa cerca… y por eso te recomendamos visitar Olón, todo un paraíso playero, y Montañita, una zona de playa de ambiente bohemio y sufrir.