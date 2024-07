Lo que puedes disfrutar de las Islas Cook además de sus playas

Las Islas Cook lo tienen todo para convertirse en la meca del turismo pero no lo harán, no al menos en lo que al turismo de masas refiere y no lo harán en primer lugar porque no quieren, porque quieren seguir siendo un paraíso en la tierra, y en segundo lugar porque están donde están, lejos de todas partes, en un rincón remoto del mundo y eso por si solo es una gran barrera de protección que, dicho sea de paso, hay que saltar al menos una vez en la vida porque la belleza de estas islas supera todo lo visto e incluso lo imaginable. Y no hablamos solo de las playas sino de muchas más cosas.

Las Islas Cook están en la Polinesia Neozelandesa, en el Pacífico Sur, y son 15 islas que ocupan un espacio no pequeño de ese océano y que guardan secretos a voces como la isla Aitutaki (una de las más bellas del mundo) y otros que pocos conocen y que descubrirás si te pones este archipiélago por destino (y si sigues leyendo, porque vamos a desvelarte alguno de ellos).

Clases de Tamure | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

Seguro que ya has leído un montón de artículos detallando los lugares imperdibles de las Islas Cook, nosotros más que de lugares queremos hablarte de actividades, de conocer cómo es la vida en este rincón remoto del mundo ¿y qué clase de actividades? Cabe te preguntes y nosotros, por supuesto, respondemos: en las Islas Cook podrás gozar de clases de tamure ¿y eso qué es?. Pues un baile tradicional que sólo bailan las mujeres; aprenderás sus movimientos y sus ritmos y descubrirás que bailar, también en las Islas Cook, es un arte.

Además de bailar, en las Islas Cook comerás de escándalo, especialmente si te apuntas a una Progressive Dinner ¿y eso en qué consiste? En un tour culinario pero no por los restaurantes locales, por las diferentes casas del pueblo de Atiu. La comida se sirve en tres vuelcos, que dirían los amantes del cocido, cada uno de esos vuelcos (o platos) lo prepara una familia diferente del pueblo y tú te das el gusto de saborearlos todos descubriendo así a qué saben las Islas Cook.

Buceo en las Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Cook

Tras estas dos experiencias ya sabes cómo se mueven y cómo se comen las Islas Cook, te queda saber como se hacen, dicho de otro modo, cómo se hace la vida en ellas y el mejor modo de descubrirlo es acercándote a la artesanía local a través de un talles tie-dye; se trata de un taller en el que practicarás las técnicas tradicionales de teñido de tela que se aplican en estas islas desde hace generaciones; podrás hacerte tu propio pareo al más puro estilo diseñador artesano del momento y llevártelo a casa como tu souvenir más preciado.

Además, dado que en las Islas Cook se promueve el turismo responsable, podrás conocer diferentes iniciativas en este sentido, una de las más recomendas es el Muti Environment Care, una iniciativa comunitaria dedicada a proteger y conservar tanto la Laguna de Muri como su entorno.