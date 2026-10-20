Puentes de Nueva Inglaterra: por qué están cubiertos y cuáles son los más famosos

El tiempo en Nueva Inglaterra es cambiante y extremo, de calor en verano y frío de nieve en invierno y eso hace que estructuras de madera como los puentes que salvaban ríos y comunicaban comunidades sufrieran de lo lindo, por eso se decidió cubrirlos, porque así se protegía su estructura de madera y se prolongaba su vida útil; claro que esa es la explicación técnica, lo cierto es que en la actualidad la imagen de estos puentes cubiertos es una de las más emblemáticas de Nueva Inglaterra.

Estos puentes de madera son hoy patrimonio histórico más que arquitectónico, que también, y su conservación tiene más que ver con su imagen como representación de la identidad rural de Nueva Inglaterra que por su utilidad y es que de hecho buena parte de los puentes cubiertos de madera construidos especialmente en el S.XIX se han perdido y han sido sustituidos por estructuras de materiales que exigen menos mantenimiento y son más duraderos que la madera.

¿Sabes cuáles son los puentes cubiertos de madera más emblemáticos de Nueva Inglaterra? Estos seis están, sin duda, entre ellos:

West Cornwall Covered Bridge, en Connecticut

West Cornwall Covered Bridge, en Connecticut | Imagen de Carol M. Highsmith, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Este puente fue construido alrededor el año 1864 y no porque no se hubiese intentado antes, el problema es que aquí las crecidas el río y el hielo invernal impedían que cualquier estructura soportarse el invierno sin verse seriamente dañada; hubo que recurrir a una celosía de entramado para proteger el puente y ¡vaya si lo protegió! Este puente sigue soportando tráfico rodado a día de hoy.

Está en un entorno rodeado de bosques y su silueta es muy reconocible, su imagen es una de las clásicas de Nueva Inglaterra especialmente en otoño.

Sunday River Bridge o Artist’s Bridge, en Maine | Imagen de Magicpiano, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

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No es que este puente sea una obra de arte, que en cierto modo lo es (y también de ingeniería) sino que ha sido como un imán para pintores y fotógrafos, por eso su imagen es tan popular; en este emplazamiento se construyó un puente en 1811 que fue arrasado por una inundación años más tarde, en 1869; el que se conserva hoy data de 1872 aunque ya no funciona como antes porque en 1957 se construyó un puente para el tráfico, hoy el puente cubierto de 1872 es patrimonio histórico y se conserva como tal.

Este puente está abierto al paso peatonal y debe su estética romántica no solo a su estructura sino también a su entorno, que es muy boscoso.

Arlington Green Covered Bridge, en Vermont

Arlington Green Covered Bridge, en Vermont | Imagen de JERRYE & ROY KLOTZ MD, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este puente rojo es uno de los más fotogénicos tanto por su color como por el paisaje que lo rodea; fue construido en el año 1852 y formaba parte de una red de caminos locales que conectaba diferentes explotaciones agrícolas y pequeños pueblos.

Su imagen es una de las más clásicas del Vermont otoñal por su entorno y por su color rojo que nos recuerda a los graneros pintados en ese mismo todo y en esa misma zona.

Cornish-Windsor Covered Bridge, entre Vermont

Cornish-Windsor Covered Bridge, entre Vermont | Imagen de Ascended Dreamer, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Este puente une los estados de Vermont y New Hampshire cruzando el río Connnecticut que hace de frontera entre ambos; fue construido en 1866 y es uno de los más largos del país con sus 140 metros; su importancia histórica es tal que en 1988 se invirtieron más de 4 millones de dólares en obras que han permitido su perfecta conservación hasta el día de hoy.

¿A qué debe su importancia? No solo a que unía dos estados sino más bien a su estructura de celosía que era, desde el punto de vista de la ingeniería, muy ambiciosa para sostener un puente tan largo.

Honeymoon Bridge o Puente de los enamorados, en New Hampshire

Honeymoon Bridge o Puente de los enamorados, en New Hampshire | Imagen de Accurizer, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Se trata de un puente sobre el río Ellis construido por Charles Austin Broughton y su hijo Frank; su nombre no es casual, se debe a una costumbre local: las parejas de recien casados solían fotografiarse en él, por eso su nombre es Honeymoon (luna de miel) y su sobrenombre, que está documentado en prensa desde los años 30 del siglo pasado, es el puente de los enamorados.

Es uno de los puentes más reconocibles de la Montañas Blancas que son, además uno de los destinos imperdibles para disfrutar del fall foliage.

Flume Covered Bridge o Puente de los besos, en New Hampshire

Flume Covered Bridge o Puente de los besos, en New Hampshire | Imagen de Cliff from Arlington, Virginia, USA, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Este es el puente de los besos por excelencia aunque no el único, todos los puentes cubiertos de Nueva Inglaterra, por la intimidad que daba su penumbra, era lugares de cita romántica y secreta. Este puente en particular, construido alrededor del año 1886, cruza el río Pemigewasset y es el que más se ha asociado popularmente a las historias románticas ligadas a estos puentes (junto con Honeymonn Bridge, claro…).

Además este puente, en el entorno del desfiladero de Flume, forma parte de un recorrido muy espectacular por las paredes rocosas y los senderos que atraviesan el bosque.