Pueblos ingleses en los que puedes disfrutar de la playa

Cuando pensamos en viajes de verano no solemos pensar en Inglaterra, a lo sumo en Londres y en sus jardines y mercadillos… pero no siempre podemos organizar nuestras vacaciones ciñéndonos a nuestros íntimos deseos de playas paradisíacas y calidez absoluta, a veces son otras las razones que nos mueven; mejorar el nivel de inglés, por ejemplo, es una buena razón que puede llevarte a Malta, donde el buen tiempo está asegurado, pero también a Inglaterra o Irlanda ¿y entonces? ¿Castigado sin playa? No si eliges el sur de Inglaterra (no al menos necesariamente).

Además, si estás acostumbrado a los veranos asturianos, cántabros o de las Rías Altas gallegas, créenos, el verano del sur de Inglaterra no te parecerá tan mal (eso sí, lleva chaqueta para la noche, que refresca…). Pero vayamos al lío ¿cuáles son y dónde están las playas más recomendadas y recomendables del sur de Inglaterra?

Bournemouth (en Dorset)

Es, probablemente, la playa más famosa de Inglaterra, también la más concurrida y es que larga extensión de arena dorada da mucho juego… Es una playa muy recomendada para quienes viajan en familia porque, además, su pueblo es de arquitectura victoriana y tiene mucho encanto.

Bournemouth | Pixabay

West Wittering Beach (en West Sussex)

Es una playa de arena dorada y agua limpia, perfecta para gozar de los deportes acuáticos; es también, como la de Bournemouth, una playa recomendada para quienes viajan en familia. Está en West Sussex, cerca de la localidad de Chichester cuyo puerto puede verse desde la playa.

Perranporth Beach (en Cornwall)

Esta playa es también de las mejores si viajas en familia, eso sí, no olvides miran el horario de las mareas en la fecha de tu viaje porque esta playa cambia mucho cuando baja la marea, se forman en ella piscinas naturales que hacen las delicias de los más pequeños.

Stundland Bay | Imagen de Dave Butlin / Studland Bay / en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Stundland Bay (en Dorset)

Si eres de los que viajará a Inglaterra soñando con playa Bolonia no te diremos que encontrarás nada parecido… pero entre todas las playas inglesas la de Stundland Bay es probablemente la que más te va a gustar; tiene dunas de arena, sus aguas son tranquilas (perfectas para nadar) y, sin ser una playa virgen, es perfecta para quienes buscan playas naturales más que animadas al estilo de la de Britghton.

Camber Sands (en East Sussex)

¿No te convence Stundland Bay? Prueba entonces con Camber Sands, tiene grandes dunas y un gran arenal, pasa por ser una de las playas más espectaculares del sur de Inglaterra y la más recomendable para quienes disfrutan de los largos paseos por la arena. Esta playa está cerca de las localidades de Hastings e Eastbourne, esta última muy popular como destino de verano y viaje de estudios.

Durdle Door | Pixabay

Durdle Door (en Dorset)

Si más que arena dorada para hacer castillos buscas una playa monumental y panorámica te encantará Durdle Door, famosa por su imponente arco de piedra caliza y sus vistas panorámicas. Esta playa es parte de la Jurasic Coast (la Costa Jurásica) que está reconocida como lugar protegido por la UNESCO.

Brighton (en East Sussex)

Si quieres vivir un día de playa al estilo mediterráneo, en un pueblo con lugar de paseo y buenas opciones de salir a cenar y disfrutar de ambiente nocturno, entonces elige Brighton, su pier no tiene desperdicio (ni deja espacio al aburrimiento).

Brighton | Pixabay

Si eliges esta playa como tu playa al sur de Inglaterra no tendrás que preocuparte de nada más porque Brighton lo tiene absolutamente todo, es también un gran destino para disfrutar del turismo cultural gracias a sus museos y a su famoso Royal Pavilion. Y por si todo esto te parece poco, está cerca y muy bien comunicado con Londres.

Fistral Beach (en Cornwall)

Pues sí, en Inglaterra también se disfruta del surf y Fistral Beach es la playa favorita para quienes practican este deporte, es más, aquí se congregan cada verano surfistas procedentes de diferentes partes del mundo. Está en la localidad de Newquay, un lugar que te ofrecerá entretenimiento más que suficiente si el día no amanece playero (podrás visitar un espectacular jardín japonés, recorrer el sendero de la costa sudoeste, visitar el acuario o una mansión isabelina).

Lulworth Cove | Pixabay

Lulworth Cove (en Dorset)

Si lo tuyo es nadar y nadar, parando solo para disfrutar del snorkel, esta es tu playa; es una bahía natural en forma de herradura cuyas aguas cristalinas hacen que ver el fondo del mar sea realmente fácil. Como Durdle Door esta playa forma parte de la Costa Jurásica, está cerca de la localidad de West Lulworth.

Kynance Cove (en Cornwall)

Cerramos nuestra lista con Kynance Cove: es una playa de arena blanca y aguas turquesas que pasa por ser de las más bonitas y fotogénicas del sur de Inglaterra.

Kynance Cove | Pixabay

¿Te parecería imposible encontrar 10 playas en Inglaterra? Ya ves que es posible… y te diremos más, no son las únicas, la costa sur de Inglaterra está llena de playas realmente bonitas aunque (no cabe llevarse a engaño) el calor no es el mediterráneo…