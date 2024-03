La primavera es tiempo de parques urbanos ¿cuáles son los más grandes del mundo?

Por mucho que nos guste la vida urbana con sus tiendas y sus restaurantes, sus teatros, sus cines, sus conciertos, sus museos, sus librerías, su ambiente callejero de día y de noche, sus terrazas en verano, sus luces en invierno… no renunciamos a la naturaleza en nuestro día a día y por eso es impensable que una ciudad no cuente con al menos un parque urbano a modo de espacio natural de uso público pero ¿sabes cuáles son los más grandes del mundo? A continuación te desvelamos no sólo cuáles son algunos de los parques urbanos (parques, que no jardines...) más grandes del mundo sino donde están y cuán grandes son (en hectáreas).

Brasil no solo es el pulmón del mundo por el Amazonas sino porque cuenta con algunos de los parques naturales más grandes del mundo: el Parque Nacional de Brasilia en la capital del país pasa por ser el más grande del mundo con sus 30.600 hectáreas; de tamaño también notable es el Parque Estatal Pedra Branca en Río de Janeiro, es el cuarto más grande del mundo con 12.492 hectáreas.

Parque Montaña de la Mesa | Imagen de Hilton Teper en Wikipedia, licencia CC BY-SA 3.0

Entre estos dos grandes parques urbanos brasileños hay dos más de un tamaño imponente: el Bosque de la Primavera en Guadalajara (México) con sus 30.000 hectáreas y el Parque Nacional Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con algo más de 24.000 hectáreas.

A estos cuatro grandes parques se suman cuatro más que superan también las 10.000 hectáreas de tamaño: el Parque Nacional Losiny Ostrov en Moscú, el McDowell Sonoran Preserve en Scottsdale, Arizona, el Parque Nacional Saja y Sandy en Mumbai, India y el Parque Pereyra Iraola en Berazategui, Buenos Aires.

¿Sabes cuál es el parque urbano más grande de España? Se trata de la Casa de Campo y supera ligeramente las 1.700 hectáreas.

Arco de entrada al parque Provincial Pereyra Iraola | Imagen de Albano en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Cabe que tengas curiosidad por saber cuáles son los parques que acompañarían a nuestra Casa de Campo y al Parque Nac zonal Losiny Ostrov de Moscú como los parques urbanos más grandes de Europa: serían Bitsa Park en Moscú (con algo más de 2.200 hectáreas), Brescia Hills Park en Brescia, Italia, también con un tamaño superior a las 2.000 hectáreas, Las Lagiewnicki en Lodz, Polonia y el Monsanto Forest Park, ambos superan las 1.000 hectáreas de tamaño.