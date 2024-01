Postres ingleses ideales para acompañar una taza de té

En Viajestic lo repetimos constantemente: se puede viajar a través del paladar. Y en esta ocasión vamos a irnos hasta Inglaterra a través de sus postres, pues vamos a nombrarte unos cuantos que, quizá, quieras preparar en casa para acompañar una buena taza de té.

Vamos a empezar con uno fácil, el rice pudding, que resulta muy similar a nuestro arroz con leche. Está hecho a base de yema de huevo y nata y su sabor dulce conquistará a los más golosos. Pero hablando de pudding, no podemos olvidarnos de otro que preparan en los meses más calurosos: el summer pudding. ¿En qué consiste? Pues marinan miga de pan durante 24 horas en frutos rojos tales como frambuesas o moras. Después, solo en algunos casos, se animan y le añaden un chorrito de coñac.

Red Velvet cake | Pixabay

Para acompañar una taza de té, a nuestro juicio, queda todavía mejor el battenberg cake. Por fuera puede parecer un simple bizcocho, pero por dentro es de lo más curioso. Al cortarlo, se dejan ver unos cuadros rosas y amarillos que dan forma a su interior. ¿Su ingrediente estrella? La mermelada de albaricoque.

De un bizcocho pasamos a otro, pues no puede faltar en esta lista otro postre inglés riquísimo como es el victoria sponge cake. También se le llama pastel victoriano, y no es más que dos capas de bizcocho separadas por un relleno de nata montada y mermelada de fresa. ¡Conquista nada más verlo!

Además de estos postres, hay otros que ya son todo un clásico y que se han extendido más allá de las fronteras del país. La apple pie o tarta de manzana es una de las recetas tradicionales de Inglaterra, pero tampoco podemos olvidarnos del carrot cake o de la tarta Red Velvet.

Apple pie | Pixabay

Lo cierto es que todos ellos casan perfectamente con una taza de té, pero no son los únicos. Así, no debemos pasar la oportunidad de nombrarte otros pocos para que tengas más variedad a la hora de elegir cuál de todos es el que más te apetece preparar en casa. ¿Qué me dices del apple crumble? A diferencia del apple pie, en este caso hablamos de un bizcocho crujiente de manzana.

Aunque quizá prefieras el jam roly-poly, que es similar a nuestro brazo de gitano. O, por qué no, la cherry pie o tarta de cerezas. ¡Es fantástica! Y, por supuesto, resulta una opción ideal acompañar una taza de té con una porción de la misma.