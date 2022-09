Picasso será protagonista en los Reales Museos de Bellas Arte de Bruselas este otoño

El año 2023 será el Año Picasso ¿la razón? Se cumplen 50 años de la muerte del icónico pintor, esa es la excusa para recordarlo en 2023 un poco más que otros años; pues bien, adelantándose a ese aniversario, en los Reales Museos de Bellas Artes de Bruselas, y en colaboración con el Museo Nacional Picasso de París, están preparándose para celebrar una excepcional muestra que ahonda en la intensa relación entre Picasso y la abstracción; para hacer ese viaje hacia la abstracción picassiana se expondrán más de 140 obras del pintor en una exposición única y, nos atrevemos a decir, irrepetible.

La muestra Picasso y la abstracción podrá visitarse en los Reales Museos de Bellas Artes de Bruselas desde el próximo 14 de octubre y hasta el 12 de febrero de 2023 y es sólo el principio de las celebraciones en honor a Picasso, habrá más eventos y exhibiciones en el marco del proyecto 'Celebración de Picasso 1973-2023: 50 exposiciones y eventos para celebrar a Picasso'.

La Cuisine. Pablo PICASSO (París, noviembre 1948) | Foto de Mathieu Rabeau (RMN Grand Palais MnP-Paris / Succession Picasso - Sabam Belgium 2022). Cortesía de Turismo de Bruselas

Pero, centrándonos en esta exposición en particular que se inaugurará el próximo mes ¿qué tiene de particular? Cabe destacar dos aspectos: el primero es el respaso cronológico y temático de la trayectoria de Picasso y su relación con el arte abstracto y figurativo a través de 140 obras que logran, en su conjunto, mostrarnos el camino evolutivo que siguió el artista malegueño; otro aspecto curioso y la mar de atractivo de esta exhibición es el pequeño viaje que nos permite hacer al taller del artista, una pequeña muestra de series de dibujosy grabados que nos permiten comprender el método de trabajo de Picasso.

L'Arbre. Pablo PICASSO (París, verano 1907) | Foto de Adrien Didierjean (RMN Grand Palais MnP-Paris / Succession Picasso - Sabam Belgium 2022). Cortesía de Turismo de Bruselas

Si eres un amante de la pintura y en particular de la obra de Picasso tu año picassiano bien podría empezar en Bruselas el próximo mes de octubre porque, además, la muestra no será una mera exhibición de la obra del artista sino que se organizarán diferentes conferencias e incluso habrá una masterclass impartida por la historiadora Marianne Knop para acercarnos a la obra de Picasso como no se ha hecho hasta la fecha.

¿Cuadros que se expondrán en esta exposición temporal de la obra de Picasso en Bruselas? Dado que son 140 no podemos listarlos todos pero sí hacer referencia a alguno de los más destacados: La Cocina (noviembre de 1948) y El Árbol (verano de 1907), ambos incluidos en el material gráfico que ilustra esta noticia ¿otros cuadros? Guitarra (primavera de 1913), Figura (noviembre de 1948) o Músico (mayo de 1972). Y así hasta 140 obras que recorren la obra del pintor y dibujan ante nuestros ojos, vistas en su conjunto, su relación con lo abstracto y lo figurativo, con lo que era, y es, su arte.

