¿Pensando en trasladarte? estas son las 10 ciudades de Europa más caras para vivir

Hace un tiempo compartíamos contigo las que eran entonces, según un informe anual de la consultora Mercer, las ciudades más caras del mundo para vivir, pues bien, actualizamos hoy aquella información ciñéndonos a Europa porque ciertamente el mundo está convulso y las ciudades más caras no son las que eran, no al menos en el mismo orden; ha habido cambios, sí, para empezar en Madrid y Barcelona que si bien no estaban entre las ciudades más caras del mundo para vivir sí estaban, y están, entre las 100 primeras de la lista y ambas han perdido posiciones, es decir, son un poco menos caras de lo que eran, visto de otro modo, han ganado competitividad respecto a otras ciudades del mundo, algo que también le ha sucedido a ciudades como París, Milán y Frankfurt.

Berna | Pixabay

El informe anual de Mercer gracias al que accedemos a esta información tiene ahora especial importancia porque la pandemia lo ha cambiado todo, ha cambiado incluso nuestros hábitos de consumo e importa tanto a quienes están pensando en cambiar de rumbo y mudarse como a las empresas que tienen expatriados por aquello de los costes. ¿Listo para saber cuáles son las ciudades de Europa más caras para vivir? son estas:

La ciudad de Europa más cara para vivir es... Zurich, la segunda de la lista es Berna y la tercera Ginebra así que cuidado si te pones Suiza por destino, el coste de la vida en estas dos ciudades es el más elevado de Europa. La cuarta en discordia es una ciudad ya ajena a la Unión Europea, que no a Europa, hablamos de Londres y tras ella Moscú, la capital rusa.

Viena | Pixabay

Les sigue Copenhague, Dublín, Milán y París (por ese orden, sí, vivir en Dublín es más caro que hacerlo en París). Viena es la décima ciudad más cara de Europa para vivir.

Con San Petersburgo, Amsterdam, Roma, Munich y Helsinki completamos la lista de las 15 ciudades más caras de Europa para vivir y seguimos sin encontrar ninguna española y este es un dato importante porque, dado que sí somos conscientes de cuánto nos cuesta vivir en nuestras ciudades, nos servirán de referencia para hacernos una idea del coste de la vida real en otras ciudades de Europa.

Praga | Pixabay

Las siguientes son Frankfurt, Bruselas, Berlín, Luxemburgo y... Madrid, que cierra la lista de las 20 ciudades más caras de Europa para vivir, una lista que continúa por Praga, Barcelona, Lisboa, Hamburgo y Riga.