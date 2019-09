Mercer ha publicado su ranking de ciudades más caras del mundo, esas en las que vivir es casi prohibitivo, y nos ha parecido muy interesante porque si son ciudades caras para vivir no lo son menos para visitar, además resulta sorprendente descubrir cuáles son realmente los lugares más caros del planeta ¿pensabas que Londres y París ocuparían lugares destacados en esta lista? Londres ocupa el puesto 23 de la lista y París no aparece hasta el 47, por detrás de Milán, Miami, Moscú, Dubai, Chicago, Tel Aviv, Los Angeles o San Francisco que están entre el puesto 10 y el 47. ¿Y las ciudades españolas? hay que moverse hasta el puesto 82 para encontrar Madrid y hasta el 91 para llegar a Barcelona, son las únicas ciudades españolas entre las 100 más caras del mundo.

Pero ¿cuáles son realmente las 10 ciudades más caras del mundo? seguro que no te sorprende que Nueva York esté entre ellas, aunque sea ocupando el noveno puesto del ranking, cabe que tampoco te sorprenda que Hong Kong encabece la lista pero seguro que sí será inesperado no encontrarte con Dubai (no está ni tan siquiera entre las 20 ciudades más caras del mundo, es la número 21) y también encontrarte una ciudad de Turmekistán.

A continuación tienes la lista de las 10 ciudades del mundo en las que vivir resulta más caro y a las que, si acudes como turista, deberás asegurarte de llevar la cartera bien repleta porque los datos que se han tenido en cuenta para realizar este ranking no se han limitado al precio de la vivienda y de todo lo relacionado con ella (luz, agua, adsl...) o la ropa sino que también se ha incluido el precio de las ofertas de ocio (restaurantes, conciertos, teatros...), transporte, comida, atención médica e incluso el precio del alcohol y el tabaco, todos productos y servicios que también utilizarás como turista.

1. Hong Kong

Una taza de café en Hong Kong te puede costar cerca de 8 dólares (algo más de 7 euros).

Tokio | Pixabay

2. Tokio, en Japón

Cuidado con tus compras en Tokio, unos jeans (y no hablamos especialmente de marcas de lujo) te pueden costar unos 120 dólares (algo más de 108 euros).

Singapur | Pixabay

3. Singapur

Prepárate a pagar casi lo mismo por un café que por un Big Mac (el primero te costará unos 5 dólares, unos 4,5 euros, y el segundo poco más de 6, casi 5,5 euros)

Seúl | Pixabay

4. Seúl, en Corea del Sur

Ni el café, ni un fast food, unos jeans o una entrada al cine son lo más caro del mundo en Singapur pero, en su conjunto, vivir en esta ciudad es terriblemente caro así que cuidado si la visitas como turista.

Zurich | Pixabay

5. Zurich, en Suiza

En esta ciudad suiza comer en un fast food tipo McDonald's o Burguer King te puede costar más del doble que en España, un menú ronda los 14 dólares (algo más de 12 euros y medio).

Shanghai | Pixabay

6. Shanghai, en China

Es la cuarta ciudad del mundo más cara para tomarte un café, sólo en Hong Kong, Beijing y Zurich te costará más que aquí; un café en Shanghai cuesta casi 6 dólares, unos 5,40 euros.

Ashgabat | Pixabay

7. Ashgabat, en Turmenistán

Esta ciudad es un oasis en el desierto Karakum, muy cerca de la frontera de Turmekistán con Irán y su ubicación hace que resulte un lugar muy caro para vivir.

Beijing | Pixabay

8. Beijing, en China

¿Imaginas una ciudad en la que te cueste más un café que un Big Mac? esa es Beijing, un café te costará unos 7 dólares (algo más de 6 euros) y un Big Mac 6 (5 euros y medio aproximadamente).

Nueva York | Pixabay

9. Nueva York, en Estados Unidos

Ojo a las entradas de cine en Nueva York... te costará más de 15 dólares (13 euros y medio) y, aun así, es más barato que ir al cine en Londres, en la capital británica te costará más de 20 (18 euros).

Shenzhen | Pixabay

10. Shenzhen, en China

Shenzhen se ha convertido en los últimos años en un enclave logístico de suma importancia en China es, además, conocida como el Silicon Valley chino, lo que nos permite hacernos una idea del alto nivel de vida de la ciudad.