Un paseo de 5 km. en el ferrocarril subterráneo de la cueva de Postojna

Solo en la Cueva de Postojna, y desde hace 140 años, se puede viajar en tren por el interior de la tierra. Un recorrido ideal para toda la familia, que pasa a través de arcos majestuosos decorados por miles de estalagmitas y estalactitas, que más bien parecen lámparas de araña. Un viaje por las entrañas de la tierra y por un fantástico paisaje con multitud de esculturas de piedra caliza.

Subir al tren en un mundo subterráneo y dentro de la cueva de Karst clásico más grande de Europa, y la cueva turística más visitada del continente, es toda una aventura. Una experiencia muy original que uno puede disfrutar si viaja hasta Eslovenia. Y es que en la región eslovena de Notranjska-Cárstica uno no puede quedarse en lo superficial, porque bajo tierra se esconden algunas de las más fabulosas e impresionantes bellezas del corazón europeo. Bajo los exuberantes bosques del país, casi en cada kilómetro cuadrado, hay alguna de las miles de grutas kársticas de la región de Notranjska-Cárstica.

Y no lejos de Postojna, centro de esta región, hay una cueva excepcional: la Gruta de Postojna. Una cueva maravillosa que, además, cuenta con un ferrocarril único en el mundo. Y es que la visita a su interior se hace viajando en un trenecito eléctrico a lo largo de aproximadamente 5 de los 21 kilómetros de galerías que existen.

La Cueva de Postojna es una red de 20 kilómetros de pasajes, galerías y cámaras, en las que experimentados guías han acompañado a más de 35 millones de visitantes en los últimos 188 años. Es la cueva de karst clásico más grande y la cueva más visitada de Europa. En 1872 las líneas de ferrocarril fueron puestas en esta cueva a la que llegó la electricidad en 1884. Desde entonces los túneles están equipados para hacer turismo. La visita comienza en la plataforma de embarque del único tren subterráneo en una cueva del mundo. Una estación que, sobre todo en verano, es como una bulliciosa estación de cualquier ciudad.

El tren recorre en total 3,7 kilómetros por un tramo perfectamente iluminado, que nos permite admirar el tamaño y el esplendor del mundo subterráneo de Postojna, donde el pasado geológico es simplemente excepcional. La cueva sorprende por la gran cantidad de espeleotemas, formaciones de calcita, estalactitas y estalagmitas de variadas formas, colores y antiguedad.

La belleza de las salas es impresionante, y los pasos a través de las partes más estrechas, aumentaran nuestro ritmo cardiaco. Es toda una aventura bajo tierra que dejará atónitos a grandes y pequeños. Además, dentro de la cueva hay otras atracciones como el Vivarium Proteus, un espacio en el que se recrea la vida y la fauna de la cueva. El protagonista de este ecosistema es el Proteus anguinus, conocido como el pez humano, el único vertebrado de Europa que vive en el subsuelo terráqueo sin luz, protegido por su rareza y por estar en peligro de extinción.

La temperatura en el interior es constante, en un rango que va de los 8 a los 10 °C. La visita guiada tiene una duración de una hora y media y hay guías de audio disponibles en 15 idiomas, entre ellos el español.

Y una cosa más, si te gusta la aventura o eres un amante de la adrenalina, también hay actividades para ti. Acompañado por guías experimentados, vas a poder disfrutar explorando el mundo subterráneo de Postojna. Hay varios tours de aventura en estos sistemas de cuevas, visitando zonas dque no están abiertas al público habitualmente. Recorridos exigentes, que cruzan obstáculos de agua y zonas estrechas y poco accesibles. Estos tours se realizan en grupos reducidos y están divididos en tres niveles de dificultad. Con excursiones de espeleología adecuadas para poner a prueba tus habilidades de resistencia y de escalada. Una manera de conocer la belleza oculta de la Cueva de Postojna y la vasta red entrelazada de sus pasajes.



Las cercanas cuevas de Pivka y Crna también merecen una visita. No dejes de viajar a Eslovenia para explorar su paraíso subterráneo. Los peques te lo agradecerán.

Más información:

Cueva de Postojna