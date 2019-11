Ya hemos dado buena cuenta de una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos, la del Día de Acción de Gracias pero ese día no es más que el inicio de una sucesión de fiestas, luz y color que comienzan el 4 de noviembre con la ceremonia de iluminación de uno de los árboles de Navidad más bellos del mundo, el del Rockefeller Center.

El árbol del Rockefeller Center se instala en Nueva York el 9 de noviembre pero no se ilumina hasta el 4 de diciembre y, aunque la Navidad en Nueva York termina con el fin de año, podrás visitarlo hasta mediados de enero.

Las luces de este árbol no son las únicas que iluminan Nueva York en Navidad, el 22 de diciembre en Prospect Heights (en Brooklyn) y en Grand Army Plaza (en Manhattan) se celebra la iluminación de la mayor Menorá de Brooklyn y Manhattan, ésta última es, además, la mayor del mundo.

Brooklyn Grand Army Plaza Holiday Menorah | Foto Julienne Schaer NYC and Company

Si en España la Puerta del Sol con su bola y su reloj concentra las miradas cuando llega el momento del cambio de año, en Estados Unidos ese lugar es Times Square; del 31 de diciembre al 1 de enero la ciudad se concentra en este lugar para ver el descenso de la bola de Time Square y disfrutar del Baile de Nochevieja de Waterford Crystal Time Square.

Claro que no es Times Square el único lugar emblemático de Nueva York para recibir el nuevo año, también Prospect Park, en Brooklyn, porque allí es donde se lanzan los fuegos artificiales de Nochevieja, en el Parque Prospect de Grand Army Plaza; en realidad aquí se celebra toda una fiesta con música en directo y a las 12 de la noche, cuando llega el momento del cambio de año, tiene lugar el magnífico espectáculo de fuegos artificiales.

Esos son los momentos más emblemáticos de la Navidad en Nueva York pero no los únicos; si eres de los que se muere por las luces de Navidad no debes perderte las del Zoo del Bronx, podrás disfrutarlas desde el 21 de noviembre y hasta el 5 de enero, el LuminoCity Festival en Randall’s Island Park, del 23 de noviembre hasta el 5 de enero, también te encantará y por último el NYC Winter Lantern Festival, un encuentro luminoso de inspiración asiática que tiene lugar del 20 de noviembre hasta el 12 de enero en Randall Manor (Staten Island), aquí no sólo disfrutarás de las luces sino de todo un espectáculo de actuaciones en vivo de danza y arte tradicional chino.

NYE Ball Drop | Foto Amy Hart

Además de las luces de todas las celebraciones e iluminaciones alrededor de la Navidad, hay un atractivo de Nueva York que, si bien lo tiene durante todo el año, en esta época se vuelve irresistible ¿quién no ha soñado alguna vez con ir de compras en la ciudad más cosmopolita del mundo? si eres de esos, de la gran mayoría que se pierde por un día de compras en Nueva York, toma nota porque los Mercados Navideños y los Outles te volearán loco:

No hay un Mercado de Navidad, no, hay varios y todos la mar de interesantes: en Bryant Park lleva abierto desde el pasado 31 de octubre pero también son muy populares los de Union Square, Columbus Circle, Brooklyn Flea y el Mercado de Astoria.

Ni que decir tiene que los escaparates de Saks, Macy’s o Nordstrom son un espectáculo pero, a la hora de comprar, es en los famosos outlets neoyorquinos donde debes centrar tu atención; en St George (Staten Island) está Empire Outlets, el Black Friday estrena su escaparate de Navidad y toda una decoración especial que incluye miles de luces y guirnaldas y un árbol de Navidad de 12 metros de altura. Para llegar aquí podrás utilizar el Ferry gratuito que sale de Lower Manhattan.

Brooklyn Ballet | Foto de Anna Kuzmina

¿Crees que esto es todo? en absoluto, la oferta cultural de Nueva York también se transforma desde finales del mes de noviembre (coincidiendo con el día de Acción de Gracias) y hasta pasado el día de Año Viejo con diferentes propuestas que van des de el árbol de origami del Museo Americano de Historia Natural hasta la exposición de trenes ene el Jardín Botánico o la Exposición de pan de jengibre en el New York Hall of Science y pasando por otros espectáculos encantadores y muy navideños como el protagonizado por las Radio City Rockettes que deslumbra siempre por sus puestas en escena, harán hasta cuatro versiones del clásico Cuento de Navidad y tres de El Cascanueces.

Si tienes Nueva York por destino en el Puente de Diciembre o en Navidad, no dejes de visitar la página Turismo de Nueva York para estar al tanto de todo lo que sucederá en la ciudad durante tu estancia para no perderte nada interesante. - nycgo.com/holidays