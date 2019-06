Nueva York presenta en Fitur la campaña Barrio x Barrio

Ninguna ciudad del mundo es comparable a Nueva York, espectacular, dinámica, cosmopolita. Nueva York es uno de los destinos preferidos por los españoles. Lo hemos podido comprobar en Fitur. El stand de Nueva York es el más solicitado, todos en busca de lo último de lo último, en busca de la mejor guía para un futuro viaje. Y es que, en la ciudad que nunca duerme siempre hay algo que hacer, algo que ver, museos, espectáculos, conciertos, parques, atracciones, la mejor gastronomía y sobretodo calles y barrios. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Si, porque cada viaje a Nueva York es un viaje diferente, siempre hay algo que uno se había perdido, algo que nos sorprende y que nos engancha todavía más. Qué díficil es marcharse de allí. Todas las culturas del mundo convergen en esta ciudad cosmopolita, en barrios como el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Y todo cambia, todo evoluciona, hay oportunidades y actividades sin fin en cada uno de ellos. Y como en Nueva York lo saben, están potenciando los atractivos turísticos de la ciudad, en una campaña a nivel mundial, que apoya y potencia el comercio local, y lleva a los visitantes a explorar zonas de los cinco barrios principales que están fuera de las rutas habituales o tradicionales, poniendo especial interés en tiendas, restaurantes y atracciones, pero también en su historia. En Fitur 2015 se presentan tres zonas que cobran gran protagonismo como parte de la campaña Barrio x Barrio. East Harlem, al norte de Manhattan, Astoria en Queens, y Williamsburg en Brooklyn. Son los lugares de moda entre los neoyorquinos y por eso, te dan informción de los mejores locales, de los restaurantes más punteros, de los eventos culturales, mercadillos y parques de estas zonas no tan turísticas. También información de qué puedes encontrar y de su encanto. Ls neoyorquinos ya las conocen y frecuentan, y ahora también los que llegamos a la ciudad en busca de aventuras podemos explorar qué hay más allá de los rascacielos, la Quinta Avenida, el Empire State, el Rockefeller Centre o de Central Park. Con tanto que ver y que hacer en un viaje a Nueva York se agradece una campaña como esta, para acercarnos a lo último de lo último y poder programar mejor lo que haremos con nuestro tiempo. Sobretodo si es nuestro segundo viaje. Aprovecha esta pequeña guía de East Harlem, Astoria y Williamsburg, de estas tres increíbles zonas que hay que descubrir con calma y que nos ofrecen algo diferente en la ciudad de los rascacielos. East Harlem. Empezamos por Harlem, la meca de la cultura afroamericana, un barrio en constante evolución, con restaurantes famosos, instituciones históricas, famosos clubs de música y teatros. Una visita obligada si uno viaja a Nueva York. Si quieres vivir la ciudad como un auténtico neoyorquino tienes que explorar este nuevo y vibrante Harlem. A nacido una estrella y ahora, en febrero con la celebración del Black History Month, un evento muy importante para esta comunidad, y una oportunidad para experimentar la cultura afroamericana de Nueva York. Este año además adquiere más relevancia ya que se celebra el el 150 aniversario del fin de la Guerra Civil y el 50 aniversario de la Ley del Derecho de Voto y la marcha de Selma, la histórica marcha de 87 kilómetros de Selma a Montgomery, capital de Alabama, encabezada por Martin Luther King Jr. Instituciones de toda la ciudad han programado eventos que ponen de relieve el impacto de aquellos eventos y de otros momentos y figuras clave de la historia afroamericana. No puedes perderte el Teatro Apolo, Harlem stage, el Centro de Schomburg para la investigación de la Cultura Negra y la colección de The Studio Museum. Para reponer fuerzas nos recomienda The Cecil, un asador afro-asiático-americano, el italiano Lido, Minton's de cocina sureña con jazz en vivo, Red Rooster de comida americana, Sylvia's Restaurant el restaurante doul food de fama mundial o Vinateria, con influencias italianas y españolas. Y para relajarnos Central Park, Morningside Park o Riverside Park un paseo a orillas del río Hudson. Astoria. En Queens, Astoria es un crisol que acoge famosos restaurantes étnicos, los mejores restaurantes griegos fuera de Grecia, instituciones culturales y zonas verdes. Un animado vecindario, un barrio creativo. En el Socrates Sculpture Park por ejemplo exponen grandes esculturas al aire libre, un parque con actividades familiares, vistas espectaculares del Skyline neoyorquino y a orillas del East River. Si quieres fotografías espectaculares y relajarte dando un paseo, no te lo puedes perder. Curioso es también el The Noguchi Museum un jardin de esculturas dentr de un edificio industrial reconvertido, creado por el artista Isamu Noguchi. Y por supuesto Astoria Park que se extiende desde el puente Robert F. Kenndy hasta el puente de Hell Gate. El Museo Museum of the Moving Image es para los amantes de los medios audiovisuales. Arte, historia y técnica del cine, la televisión y los medios digitales. Astoria es también una parte de Grecia, la comunidad de este país es muy numerosa y aquí vas a poder encontrar los mejores restaurantes griegos del mundo. Algunos son Ovelia, Taberna Kyclades. Telly's Taverna, BZ Grill, MP Taverna o Artopolis Bakery. Hay muchos locales de otras nacionalidades. Restaurantes brasileños, franceses, venezolanos o italianos entre otros. Y una cosa más, cervecerías con música en directo y ambiente informal. Algunas de ellas como Bohemian Hall y Beer Garden tienen más de cien años de antiguedad. Astoria es unbarrio hipster, de moda, donde encontrarás tiendas de diseño junto a tiendas con preciados objetos y ropa vintage que no encontrarás en ninguna otra parte. Queens es un barrio ideal para perderse con amigos. Williamsburg. Williamsburg es la zona más famosa y con más ambiente de la ciudad. A la vanguardia en todo. Musica, restaurantes, fantásticas tiendas de ropa y joyeria, salas de conciertos y mucha marcha. Los más modernos de la ciudad residen aquí. Williamsburg ha sido el motor de la renovación del barrio de Brooklyn. Visitas obligadas son Brooklyn Bowl, una bolera, discoteca y sala de conciertos. Miss Favela con música en directo y cocina y bebidas brasileñas, o Hotel Delmano, un bar de copas con cócteles imposibles, muy recomendable el Smoke & Flower una mezcla explosiva de cerveza y vermut, o el Alibi con tequila, infusión de piña, sirope de vainilla y canela, lima fresca y bitter. Una cita importante es Brooklyn Brewery con su famosa cerveza Brooklyn Lager y sus tours guiados por el barrio. También puedes visitar la Brooklyn Winery con catas de cerveza y vinos además de tours por su bodega. Y si quieres también en la Destileria New York Distilling Company hay catas de ginebra, música en directo y visitas guiadas para conocer de primera mano como se elabora esta ginebra de forma artesanal. Todos los sábados en Smorgasburg más de 100 puestos de comida y los domingos mercadillo en Brooklyn Flea con objetos, ropa, joyería y muebles vintage. También en Williamsburg dos curiosidades más. Bamontte's, el restaurante más antiguo de Nueva York de comida italiana, y una tienda única, The Brooklyn Kitchen para los amantes de la cocina y la gastronomía. Utensilios e ingredientes que no encontrarás en otra parte del mundo. Williamsburg se ha convertido en uno de los enclaves culturales más vibrantes de la ciudad de Nueva York. Restaurantes creativos, emporios de la moda, salas de música y artes, y la cultura independiente sigue siendo la seña de identidad de la zona.