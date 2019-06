Njarka Sami Camp, alójate en un campamento sami en Suecia

¿Sabías que los renos son los únicos animales de la familia de los ciervos, donde tanto el macho como la hembra tienen cuernos? ¿Y que los abrigos de renos están formados por miles de pelos huecos que proporcionan un excelente aislamiento en clima frío? En Njarka vas a aprenderlo todo acerca de estos animales y sobre la cultura sami y su sustento. Estamos en Suecia, en el norte, donde el verano no tiene fin. Un lugar único, en la tierra de los samis, no los de las postales suecas, sino de los de verdad. Njarka Camp es un lugar que ofrece una experiencia diferente, para aquellos a los que les gusta conocer otras culturas y que huyen de los veranos de siempre. En este campamento vas a vivir como un sami más, participando de las distintas actividades de un día en la vida de los sami, como la preparación de las pieles de reno e incluso vas a poder intentar aprender a tirar el lazo. También puedes ayudar a alimentar a los renos y sus crías. Los terneros son tímidos en la primavera, pero cuando se acerca el verano les gusta estar cerca de los visitantes. En Njarka hay tres tipis con nueve camas, una estufa de leña y una pequeña cocina de gas. Los que se alojan en ellos tienen entrada gratuita a Njarka y acceso a la sauna, botes, kayaks y pesca en la bahía. También pueden comprar una licencia de pesca que permite pescar en un área más grande del lago. Precio: 500 SEK los adultos, 55 euros y 300 SEK, 33 euros los niños, por noche. También tienen cabañas en el lago Häggsjön. Son amplias y tienen cuatro camas, baños con duchas y aseos, un balcón y vistas al lago. Precio 3000 SEK, 331 euros la semana o 500 SEK, 55 euros la noche. Si prefieres algo más virgen y asilvestrado también tienen cabañas en las montañas Skäckerfjäll. Por el pequeño lago Knivtjärn cerca de la ruta hasta el lago Mansjön hay una pequeña cabina con cuatro camas. Cuenta con una cocina de gas y estufa. Las licencias de pesca se pueden comprar para este lago. Precios 250 SEK, 28 euros por persona y noche. Mínimo 2 personas. El gran edificio tipi Jarnge es el centro del campamento. Tiene una pantalla Sami con artesanías con tambores, copas talladas a mano, y hermosos cuchillos hechos de acuerdo a las tradiciones de los Sami del sur. Puedes formar parte del hogar Sami y probar un montón de cosas nuevas, como la degustación de angélica confitada. La Angélica fue muy valiosa hace 1000 años y se ha utilizado durante generaciones de Sami como planta medicinal. El fuego también juega un papel importante en el campamento sami. Por lo general, cocinar en las brasas y hervir el café directamente sobre el fuego es lo habitual. Y están dispuestos a compartir contigo los mejores consejos sobre cómo crear la fogata perfecta. Njarka Camp es una experiencia tranquila y relajante. Prueba suerte con la pesca en el lago, rema en kayaks canadienses o camina por los senderos del bosque o por la orilla del lago. Báñate en el lago y visita después la sauna con hermosas vistas sobre el lago. Njarka Sami Camp está situado en una península en el Lago Häggsjön, en el Municipio de Åre, en la provincia de Jämtland. Aquí los renos vagan libremente entre las chozas tradicionales de los sami y en el bosque. Njarka significa peninsular en el idioma sami meridional. Es un lugar apacible, los sami siempre se han sentido atraídos por los lugares armoniosos. Maud y Mattias Mattsson, buscan acercar a todos su cultura, así como complementar su trabajo como agricultores de renos. Todo en Njarka es auténtico y genuino. No encontraras sus vestidos tradicionales sino el verdadero estilo de vida de los sami de hoy. Y esto es posible uniéndote a sus actividades cotidianas, un mundo nuevo para quién les visite. Tienes que probarlo todo, desde lanzar el lazo hasta cocinar con ellos en brasas de un agradable fuego. Imágenes visitsweden