Nightfall Wilderness Camp, un lugar donde perderse

En un paraíso perdido, junto a ríos de aguas cristalinas y antiguos bosques en el Parque Nacional Lamington, existe un lugar donde encontrar nuestro verdadero yo, un lugar al que escapar y donde no hay barreras entre nosotros y las estrellas del firmamento. Un campamento que es un verdadero antídoto para la vida ajetreada, una experiencia íntima de glamping de lujo en Australia, donde el tiempo no significa nada, y donde el lujo es como una segunda piel. Tranquilidad, paz y bienestar para cuidar el corazón, el cuerpo y el espíritu. Una inmersión en la naturaleza, alojados en tiendas de lujo privadas con chimenea en invierno. Atrévete a vivir una verdadera aventura, relajada, con comida orgánica cocinada a fuego lento y una atención personalizada. Solo seis viajeros compartirán a la vez este campamento para garantizar la privacidad, la intimidad y la convivencia. Si viajas con tu pareja puedes disfrutar junto a ella a solas, aislado de todo, o si lo prefieres compartir experiencias y un vino al caer la noche en el salón comunal con tus compañeros de campamento. Tu eliges cómo quieres pasar tus días y tus noches en Nightfall Wilderness Camp. En Queensland, Australia, glamping, pero con todas las comodidades. Un retiro eco de lona ubicado en los claros de bosques privados. 62 metros cuadrados de eco-tiendas de campaña con chimenea, bañeras de estaño vintage, duchas de lluvia y lavamanos tallados en roca. Para dormir, o en la cubierta de madera de tu tienda bajo el cielo estrellado, o arropado bajo la lona. Con camas extra grandes, vestidas de algodón orgánico, colchas de lana, una selección de almohadas, soporte para iPod y artículos de tocador orgánicos. Y una cosa más, puedes bañarte con el baño abierto al exterior. Hay inodoros convenientemente ubicados. Precios desde 311 euros la noche con desayuno. Y para las comidas dos opciones, en tu propia tienda o en el restaurante de cocina orgánica. Todo preparado con mimo, como se hacía en la antiguedad en Australia, en un fuego de campamento. Y para mayor comodidad dispones de golosinas gourmet gratuitas en el minibar de tu tienda. Bosques, cascadas y vida silvestre, un río de aguas rápidas con piscinas naturales, un spa de lujo, completamente ecológico, hamacas, noches bajo las estrellas junto a una fogata, masajes a la luz de las velas al anochecer con la banda sonora de los pájaros y el viento susurrando entre los árboles. Para algunos el ideal es encontrar un lugar de descanso, y aquí en plena naturaleza al lado del arroyo, se puede soñar despierto. Pero también hay aventura, expediciones a los bosques húmedos Gondwana de Australia, clasificados como Patrimonio de la Humanidad desde 1986. El Parque Nacional Lamington no cuenta con instalaciones o pistas formadas, pero con una hoja de barro y un poco de conocimiento local se puede explorar para conocer un poco más la historia de este mundo perdido, de la cultura aborígen que vivió en estas montañas, de la vida silvestre, las plantas y algunos de sus tesoros ocultos. A 45 minutos de las principales ciudades y playas de Queensland, el campamento se encuentra en la parte superior de una mística y antigua región creada por flujos de lava de Mt Warning. Gran parte del paisaje que lo rodea es una reminiscencia de las grandes extensiones del sudeste de Queensland, previos a la colonización. Y otros lugares de interés como la bahía de Byron de Point Lookout, el histórico lugar del naufragio Stinson y las hayas antárticas que desafían a los más experimentados. Ecoturismo en el campamento Nightfall Wilderness Camp en Queensland, un alojamiento que cuida el medio ambiente, lo preserva y mejora las maravillas del mundo perdido para que puedas formar parte de este maravilloso ecosistema. Encuentros de calidad con la naturaleza que jamás olvidarás.