Millennium Bridge de Londres: ¿por qué es conocido popularmente como “puente tambaleante”?

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Londres se ha convertido en una de las ciudades que más turistas recibe en todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad, ya que la capital de Reino Unido siempre ha destacado por sus imponentes monumentos, construcciones y hasta sus más sorprendentes leyendas.

Es el momento más que perfecto para centrarnos en algo tan especial como es el conocido como Millennium Bridge (Puente del Milenio). Se trata de nada más y nada menos que un puente colgante de acero, que se utiliza para que los peatones puedan cruzar el río Támesis que atraviesa la ciudad. Concretamente, une la City of London con la zona de Bankside.

Una de las cuestiones que más le caracteriza es que es el primer puente situado en el centro de la capital de Reino Unido, que atraviesa el Támesis, desde la construcción del Tower Bridge en el año 1894. Siendo propiedad de Bridge House Estates, es importante destacar que las obras comenzaron a finales de 1998, pero no fue hasta junio de 2000 cuando este puente se abrió al público. El coste fue de 18,2 millones de libras, poco más de 2 millones de lo presupuestado inicialmente.

Millennium Bridge | Imagen de Diego Delso en Wikipedia licencia: CC BY-SA 4.0

Una de las cuestiones que más llama la atención de este puente es que, popularmente, los londinenses lo conocen como “Wobbly Bridge” (puente tambaleante). El motivo es de lo más curioso ya que, el día de su inauguración, los peatones experimentaron un balanceo que, desde luego, no dejó indiferente a nadie.

Ese mismo día, un poco más tarde, decidieron cerrarlo. Tras dos días en los que el acceso al puente era limitado, se cerró durante casi dos años para realizar una serie de modificaciones y reparaciones. Su objetivo era evidente: lograr que el puente fuera lo más estable posible, parando por completo ese balanceo que tanto pánico generó. La reapertura se llevó a cabo a principios del año 2002.

¿Dónde está situado, concretamente, el Millennium Bridge de Londres?

Si estás pensando en visitar la capital de Reino Unido, no dejes pasar la oportunidad de ver, con tus propios ojos, este curioso puente. No está alejado del centro, ya que está entre los puentes Southwark y Blackfriars. Por lo tanto, está cerca del teatro The Globe y el Tate Modern.

Para que te sitúes aún más, la parte norte de este Millennium Bridge está cerca tanto de la City of London School como de la Catedral de San Pablo. Centrándonos en esta edificación, desde este puente podemos encontrar una de las mejores vistas. ¡Y una de las más peculiares, también!

Millennium Bridge | Imagen de Jan Kameníček en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El Millennium Bridge, a través de sus características

Una de las cuestiones que más llama la atención de este puente es, sin lugar a dudas, su sorprendente diseño. Pero, ¿cómo fue elegido? Nada más y nada menos que por un concurso que se realizó en el año 1996. El diseño ganador fue realizado por Arup, Foster and Partners y Anthony Caro.

Debido a las restricciones de peso que presentaba y con el fin de mejorar la vista, se tomó la decisión de poner una serie de cables de apoyo bajo el nivel de la cubierta. Esto provocó que se otorgara la sensación de poca profundidad en sus aguas. Por si fuera poco, cabe destacar que este puente cuenta con nada más y nada menos que dos plataformas de soporte, en tres secciones de 81 metros, 144 metros y 108 metros respectivamente.

La estructura, como tal, tiene nada más y nada menos que 325 metros, con una cubierta de aluminio de 4 metros. Los ocho cables que tiene este Millennium Bridge con los que se logra mantenerlo en suspensión están tensados de tal manera que sostienen las 2000 toneladas de peso que tiene. ¡Es espectacular!

