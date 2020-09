Millau, una ciudad que te sentará como un guante en otoño e invierno

¿Te dice algo el nombre de Millau? se trata de una localidad del sur de Francia que tenemos a tiro de piedra, a unos 300 kilómetros de Gerona; lo primero que debes saber de ella es que su ubicación es realmente interesante porque está a poco más de dos horas de Toulouse y a poco más de una hora de Montpellier, junto al Mediterráneo pero ¿por qué ponerte Millau por destino? Te lo contamos.

Si esta localidad francesa te resultaba familiar probablemente fuera por su viaducto, una espectacular obra de ingeniería que puso a la ciudad de Millau en el mapa del mundo cuando se inauguró en el año 2004; Norman Foster participó en su diseño y, aunque se nota su mano, lo que más sorprende e impacta de este viaducto son sus cifras porque se trata del más largo y alto de su clase: casi dos kilómetros y medio de largo y 343 metros de alto en su zona más elevada.

Puente de Millau | Pixabay

Pero nosotros hoy no vamos a recomendarte viajar a Millau por su viaducto (aunque, obviamente, si visitas la ciudad no puedes dejar de maravillarte ante una de las obras de ingeniería francesas más importantes de este siglo), te recomendamos visitar esta ciudad francesa para comprarte guantes, como lo lees, guantes de cuero para ti y, por qué no, para regalar porque antes de que nos demos cuenta estaremos ya celebrando la Navidad...

¿Y por qué nos gustan los guantes de Millau? porque en esta localidad la confección de guantes de cuero y piel es tradición, una tradición que viene de antiguo y que nos asegura alta calidad tanto en los tejidos que se utilizan con en la confección artesanal de los guantes; actualmente hay nada menos que 5 curtidores (un oficio que escasea y que, paradójicamente, está muy valorado) y 3 manufacturas; dado que su producción es artesanal, los guantes de Millau son prendas bastante exclusivas... y es que hablamos de guantes de auténtica piel de ciervo o cocodrilo, también de iguana o, la más común, de cordero entre otras.

Los guantes de Millau, por la calidad de su piel, el magnífico trabajo artesanal desarrollado en los talleres de la ciudad y su creativo diseño, tienen fama mundial, son de los más buscados y, estamos seguros, en más de una ocasión los has visto en las manos de alguna celebrity. Y no temas, volver de Millau con un par de guantes en la maleta no te supondrá un dispendio imposible, eso sí, ten en cuenta que los más económicos superan los 50 euros. Además, dado que los talleres se pueden visitar, no solo volverás con un par de guantes nuevos sino sabiéndotelo todo acerca de la industria del cuero y los guantes en Millau... y con muy buen sabor de boca.

Queso | Pixabay

Bueno, lo del buen sabor de boca irá en gustos ¿te gusta el queso Roquefort? si es así te gustará Millau todavía más, de hecho es en esta variedad de queso donde, curiosamente, está el origen de la industria del cuero en Millau ¿sabías que para hacer esta variedad de queso se necesitan grandes cantidades de leche? entre la cantidad de rebaños que hacían falta para obtener esa leche y el caudaloso río que pasaba junto a la ciudad, no hizo falta mucho para que, aprovechando la abundancia de pieles y agua, naciera aquí la industria del curtido de pieles, de ahí a los guantes solo hubo un paso, el diseño y la moda.

Un detalle más para tentarte, más si cabe, a visitar Millau: se trata de una localidad en la que la artesanía y el arte mandan y no solo en lo que a los guantes se refiere, en Millau podrás visitar los talleres de algunos ceramistas, alfareros, cuchilleros y ebanistas entre otros oficios.