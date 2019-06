Met Breuer, el último museo en abrir sus puertas en Nueva York

La Ciudad de los Rascacielos cuenta desde esta primavera con un nuevo museo. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York acaba de realizar la apertura de una nueva extensión: el Met Breuer, localizado en el barrio Upper East Side de Manhattan, zona que actualmente ya acoge algunas de las instituciones culturales, restaurantes y tiendas más famosas del mundo, a un paso de Central Park.

El nuevo Met Breuer, ubicado en un edificio emblemático diseñado por Marcel Breuer en la Avenida Madison con la calle 75, ofrece un espacio donde explorar colecciones de arte moderno y contemporáneo de los siglos XX y XXI, en consonancia con la colección del museo matriz. Así, una de las exposiciones que ya se pueden admirar allí es 'Unfinished', que muestra obras de diferentes épocas que por unos motivos u otros quedaron incompletas. Algunas son de grandes autores como Pablo Picasso, Juan Gris, Van Gogh, Rembrandt, Andy Warhol y Cézanne, entre otros.

El Met Breuer ha abierto en el edificio que ocupaba anteriormente el Whitney Museum of American Art, con la intención de usar el espacio para darle un giro de tuerca a la demanda de arte de la ciudad, y hacerlo con entusiasmo. "La idea es que se pueda experimentar aquí el Arte Moderno como en ningún otro sitio", han asegurado desde el museo. Para el Metropolitan, poder volver a tener abiertas las puertas del icónico edificio de Marcel Breuer es todo un hito, ya que simboliza un importante capítulo de la vida cultural neoyorquina.

El nuevo museo tiene un horario de martes a domingos de 10 de la mañana a 17.30 h. por la tarde, salvo jueves y viernes que está abierto hasta las nueve de la noche (lunes, cerrado). La entrada para los adultos es de 25 dólares, y estudiantes y mayores de 65 años pagan 12 y 17 dólares, respectivamente (niños menores de 12 años entran gratis). Claro que esos precios son los mínimos, ya que la Fundación del museo anima a que cada persona pague lo que pueda para asegurar el mantenimiento del centro. Por cierto, que la entrada incluye la posibilidad de entrar ese mismo día en The Met Fifth Avenue y The Met Cloisters, los otros dos espacios del Metropolitan.

El Upper East Side es un barrio cultural como ningún otro en Nueva York. El Met Breuer se suma así al Metropolitan Museum of Art en la Quinta Avenida, el Frick Collection, el Solomon R. Guggenheim Museum o el Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, donde los aficionados al arte encontrarán su lugar de inspiración y disfrute. No es de extrañar que a ese área se la conozco como 'la Milla de los Museos', que entre las calles 82 y 102, en paralelo a la Quinta, alberga ocho instituciones culturales de primer orden.

