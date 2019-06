Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans

El Mardi Gras, o Martes Gordo, traducción literal del francés porque antiguamente se engordaba a un becerro y se celebraba un festín, es el nombre que recibe el desfile de carnaval que se celebra en Nueva Orleans justo el día antes del Miércoles de Ceniza. La temporada del Carnaval en Nueva Orleans, inspirada en la tradición católica, comienza el 6 de enero, la noche de Epifanía. Desde ese día ya se empiezan a ver por las calles carrozas, bailes de máscaras y los famosos "king cake", tartas reales, que no son sino, una variante mas colorida de nuestro famoso roscón de reyes. Estos bizcochos con forma de rosca van decorados con los colores tradicionales del Mardi Gras, el verde que simboliza la Fé, el morado que simboliza La Justicia y el amarillo que simboliza El Poder. El Mardi Gras es la culminación de todos estos festejos, es el desfile de carrozas y cofradías que tiene lugar el último día, y marca el momento final para poder disfrutar de los placeres, tanto culinarios como carnales, antes de la época de abstinencia que conlleva el inicio de la Semana Santa y la Cuaresma. Los colonos franceses introdujeron la celebración del Mardi Gras en Luisiana, allá por el año 1699. Desde entonces en numerosas ocasiones las autoridades han intentado prohibir la celebración pero con escaso éxito. Dos semanas antes del Martes de Carnaval, se realizan desfiles diarios, de gran colorido y muy elaborados. Aunque el bullicio por el barrio Francés sigue siendo característico, actualmente, la mayor parte de los desfiles, ya no pasan por Bourbon Street, o calle de Borbón como se denominaba durante la ocupación española. Hoy en día, los desfiles más grandes han cambiado de lugar, debido a que las calles del barrio Francés son demasiado estrechas para las carrozas. Las asociaciones, peñas o cofradías denominadas “Krewes”, son las que se encargan de organizar los desfiles y bailes del Mardi Gras, incluyendo la construcción de carrozas, la confección de uniformes, y la compra de las baratijas, que se arrojan a la muchedumbre durante los desfiles. Es tradición desde los años sesenta que muchas mujeres destapen sus pechos para recibir de la multitud collares de cuentas de colores con los que cubrirlos. La cofradía histórica por excelencia es el “Krewe de Comus” que lleva participando en la organización del carnaval desde 1857. Cada 6 de enero, la peña llamada Twelfth Night Revelers organiza un baile de máscaras para marcar el comienzo de la temporada de carnaval. Otras peñas como Elves of Oberon, Elfos de Oberon, y High Priests of Mithras, los Sumos sacerdotes de Mithras, también realizan bailes, aunque no desfilan en público. El primer desfile del carnaval lo organiza la peña de Krewe du Vieux, tres semanas antes del Mardi Gras. Y el fin de semana anterior al Mardi Gras, Nueva Orleans, se llena de turistas y duplica su población, esta es una de las fiestas más importantes de la ciudad. El viernes por la noche, desfila el Krewe of Hermes y el desfile satírico de el Krewe D'Etat, además de otros mucho más pequeños como los del French Quarter Fairy Fey y el Krewe de OAK. El sábado, desfilan por el día Krewe of Tucks y por la noche el Krewe of Endymion. El domingo, Okeanos y Toth, durante el día y por la noche el gran desfile de el Krewe of Bacchus. Otros desfiles como los de Endymion y Bacchus, incluyen a actores de cine, cantantes y otra celebridades que suben a bordo de las carrozas. Al lunes se le conoce como Lundi Gras. Los reyes del Club Zulu de Beneficencia y Placer, y los de la peña de el Krewe de Rex, llegan a las orillas del río Misisipi al inicio de la calle Canal y organizan una fiesta, más bien fiestón, que dura todo el día. El día de Mardi Gras, la celebración empieza muy temprano. En el distrito de Uptown, el desfile de Zulu pasa primero seguido por el desfile de Rex, ambos terminan en la calle Canal. Varias peñas, que cuentan con pocos miembros, organizan carrozas que siguen al desfile de Rex. Otras peñas organizan marchas y eventos pequeños, como los Pair-o-Dice Tumblers que van de un bar a otro durante todo el día. El Mardi Gras, finaliza formalmente cuando se reúnen los reyes de Rex y sus "súbditos", el rey y la reina del carnaval y el rey y la reina de la peña de Mistick Krewe of Comus, con un baile en el auditorio municipal de la ciudad. A media noche un escuadrón de policías, montados sobre caballos, empieza a despejar la calle Bourbon….