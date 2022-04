Lugares que no puedes perderte si visitas Bristol

Más información 5 ciudades en las que aprender inglés disfrutando de un largo y cálido verano

Situada al suroeste de Inglaterra encontramos Bristol, una ciudad que se extiende a lo largo del río Avon y que ha sabido posicionarse como una de las principales de Reino Unido. A destacar de ella tenemos su espíritu creativo, su amplio abanico cultural, el arte urbano que se respira en sus calles y algunos de sus edificios.

Por ellos es por donde vamos a empezar este artículo, y es que si hablamos de lugares que no puedes perderte en Bristol no podemos olvidarnos de su catedral. Es, sin lugar a dudas, uno de los mayores atractivos de la ciudad. Y es que no es para menos, pues esta catedral presenta un estilo gótico particular y, a la vista, es muy bonita.

Pasamos de una construcción a otra, puesto que el puente colgante de Clifton es otro de los imperdibles de la ciudad. De hecho, es quizá la estampa más típica de las postales de Bristol, pues resulta verdaderamente pintoresco, sobre todo al atardecer o cuando sobrevuelan la zona multitud de globos aerostáticos que llenan el cielo de colores.

Catedral | Pixabay

Otro de los lugares que no puedes perderte en esta ciudad inglesa es su puerto, pues tiene uno aunque no sea una ciudad a orillas del mar. Lo tiene gracias al río que la cruza, el Avon, pues es navegable. Tanto es así que en el siglo XII hizo de Bristol uno de los puertos más importantes para el comercio entre Inglaterra e Irlanda.

De un espacio natural como es el río nos trasladamos a otro que se encuentra pegado a él. En esta ocasión, uno verde: el parque del castillo. Allí, en el césped y rodeado de árboles, puedes tumbarte a relajarte después de unas horas de caminata por la ciudad. Y es que Bristol tiene muchos lugares de interés que tienes que visitar.

Así, no podemos olvidarnos de la Queen Square, una plaza bordeada por casas georgianas y que antiguamente, concretamente en el siglo XIII, era un pantano. Después, en el año 1622, lo convirtieron en un paseo con árboles y unos años más tarde se empezó a construir allí.

Bristol | Pixabay

Finalmente vamos a nombrar el St Nicholas Market, que data del año 1743. Está cerca del puerto y es muy conocido en la ciudad. Como ocurre en la plaza previamente mencionada, encontraremos en él un estilo georgiano. Y es ideal para comprar regalos para los seres queridos o para degustar algún plato de la gastronomía internacional.

