Lugares donde las madres pueden hacer un 'break'

El próximo 7 de mayo se celebra una fecha muy, muy especial, y es que las mamás van a ser homenajeadas con su tradicional día. Se acerca el Día de la Madre y seguro que muchos ya están buscando qué regalar. Hay regalos clásicos que nunca fallan, como las flores, pero seguro que hay un regalo que nuestras madres esperan, un viaje solo para ellas. Ese es un regalo con el que seguro que triunfas. Y como en Viajestic somos especialistas en buscar los mejores lugares, hoy os vamos a proponer una batería de ideas con las que seguro las mamás de todos conseguirán un merecido descanso.

Eso sí, hay que volar a Reino Unido para que disfruten de estas propuestas. Os presentamos cuatro spa impresionantes para que disfruten ellas, y por qué no, también vosotros.

Para empezar, nos vamos hasta Cumbria, al noroeste de Inglaterra, porque seguro que en Brimstone Spa en el Parque Nacional de Lake District encontrarán la paz y la tranquilidad que tanto les gusta.

Brimstone Spa | Visit Britain

Este es un destino mágico y especial para los amantes de los spas más sibaritas. Lo es por su exclusividad junto a los lagos y por el entorno. Este spa combina el ambiente rural con un impactante toque de modernidad. Lujoso y recién estrenado, este maravilloso retiro se sitúa entre los hoteles Brimstone y Langdale, y solo admite a los huéspedes de estos establecimientos. Si quieres que tu mami sea una de las afortunadas, tienes que saber que entrar en Brimstoone Spa es aventurarse en siete experiencias termales que incluyen una cueva de vapor de sal del Himalaya y una sauna de lava, además de que va a poder deslizarse en la piscina infinita del interior al exterior del recinto. A tan solo hora y media de Carlisle por carretera, este es uno de esos lugares que hay que conocer.

Además, ofrece un tratamiento exclusivo: el tratamiento exclusivo del spa "Pure Alchemy" en el que se utilizan productos elaborados con ingredientes orgánicos locales. Si quieres celebrar el Día de la Madre en su compañía para no perderte el viaje, no te pierdas el "The Bubble" un spa privado para dos personas con camas de masaje una junto a la otra. Reserva cuanto antes.

Nos vamos ahora a Escocia. En plena naturaleza, aunque a solo una hora en coche de Edimburgo, en Peebles, hay otro spa que no te puedes perder, el spa de Stobo Castle. Aquí, además de tratamientos que nos renovarán completamente, vamos a poder disfrutar de una maravillosa puesta de sol sobre las colinas mientras nos relajamos en la piscina. Bueno o mientras ellas se relajan, porque el regalo es para ellas.

El lugar en el que nos vamos a alojar es un castillo que tiene doscientos años, pero el spa es un auténtico oasis de lujo contemporáneo con una gama de tratamientos y terapias con productos de Gatineau, Darphin y Phytomer. Una auténtica gozada.

Stobo Castle Spa | Stobo Castle

Como tratamiento exclusivo ofrecen un viaje en el tiempo con el intensivo Gatineau Collagen Plumping Expert Facial, seguido de un tratamiento personalizado de masaje Dream Water, donde verás cómo te lanzan hasta 2.000 litros de agua sin llegar a mojarte. Pura magia.

También podemos elegir como destino el Condado de Antrim en Irlanda del Norte. Porque allí, en un idílico bosque junto al río Maine podemos encontrar el galardonado Galgorm Spa. Un paraíso acuático de piscinas termales interiores y exteriores, jacuzzis calentados con fuego de leña, e incluso una habitación de hielo post-sauna. Y todo a tan solo 30 minutos de Belfast. Un spa en el que para los tratamientos utilizan productos a base de algas marinas cultivadas en granjas locales. Impresionante.

Si quieres regalar algo especial, ofrecen como tratamiento exclusivo la experiencia de la casa, Taste of Galgorm, un ritual de pies a cabeza que combina cinco tratamientos: masaje tibio de espalda con aceite orgánico, mascarilla hidratante para manos y brazos, tratamiento facial orgánico Voya con compresas de Laminaria para los ojos, masaje de cabeza y, para terminar, un reconstituyente masaje de pies. Una bendición y un auténtico placer para los sentidos.

El impresionante Spa del Pennyhill Park Hotel en Surrey, Inglaterra, es lo más de los más. Y lo es porque tiene ocho piscinas interiores y exteriores, incluso una de ellas con música debajo del agua, y una piscina caliente exterior de burbujas que es una delicia en invierno.

Pennyhill Park | Visit Britain

Entre otras instalaciones, cuenta con una cueva de hielo, sauna, salas de vapor, y camas de relajación de cerámica calefactadas en un tepidarium, vamos lo que viene a ser una sala con calefacción en jerga termal. Además disponen de un amplio menú de tratamientos, que incluyen cuidados faciales de alta tecnología de Elemental Herbology. Un secreto, si vas a celebrar el Día de la madre en pareja: te recomiendan alojarte en las nuevas suites Acacia o Silver Birch para que disfrutes de una intimidad total.

Como tratamiento exclusivo,el tratamiento facial personalizado Elemental Harmoniser que combina AHAs derivados de plantas e ingredientes botánicos activos para devolver la energía a la piel y otorgarle un brillo radiante.