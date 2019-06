Loveland un parque temático muy erótico

La isla de Jeju es una isla volcánica dominada por el monte Halla, un volcán de 1.950 metros de altura, el pico más alto de Corea del Sur. Una isla conocida mundialmente por ostentar tres de los títulos que concede la UNESCO, es Patrimonio Natural de la Humanidad, Geoparque Global y Reserva de la Biosfera. Pero hoy no nos vamos a centrar en su belleza natural, sino en un curioso parque ubicado en la isla. Loveland es un parque de esculturas al aire libre inaugurado en el año 2004. ¿Y por qué es curioso y singular? Pues sobretodo por lo que contiene. El parque se centra en el tema del sexo. ¿Y cómo? Más de 140 esculturas que representan a los seres humanos en diversas posiciones sexuales y sugestivas. En el año 2002, 20 artistas graduados en la Hongik University de Seoul empezaron a crear las esculturas de Loveland, y finalmente el parque temático fue inaugurado y abierto al público. El parque Loveland se encuentra situado a tanto sólo diez minutos del aeropuerto internacional de Jeju y se puede visitar entre las 9h y las 24h. Eso si, no está permitida la entrada a los menores de 18 años. Loveland, es un lugar único que difícilmente encontrarás en otra parte del mundo. Es realmente sorprendente que este tipo de atracción se encuentre en Jeju. Una preciosa y exuberante isla que pertenece a Corea y a la que acuden miles de parejas en luna de miel. A lo mejor ese es el motivo de que exista Loveland. Tal vez para dar ideas a los recién casados. Jeju Loveland es un destino turístico muy popular que puedes incluir en tu itinerario. Porque lo que esta claro es que es un guiño divertido para cualquiera. Algunas de las esculturas son realmente curiosas y graciosas, un parque de esculturas eróticas no se ve todos los días. Auténticas obras de arte, aunque sean picantes. Jeju Loveland está rompiendo los tabúes tradicionales que rodean el sexo. La actitud abierta y la libertad de la sexualidad que se expresa en Loveland es toda una experiencia, teniendo en cuenta el carácter conservador de los coreanos. Las señales que te guían en el interior del parque tienen formas de penes y son de colores brillantes. Incluso en los baños. De hecho, Loveland, es como una especie de país de las maravillas para adultos, con jardines perfectamente cuidados y colores chillones por todas partes.