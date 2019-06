Los 10 lugares imprescindibles que no te puedes perder en Boston

Boston es la capital de Massachusetts y es una de las ciudades más antiguas de EE.UU. Fue fundada el 7 de septiembre de 1630 por unos puritanos procedentes de Inglaterra conocidos como los peregrinos patriarcas. Es una ciudad con mucha historia y en la que se produjeron hechos relevantes durante la revolución estadounidense como la Masacre de Boston y el Motín del Té, considerado el precedente de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos.

Vamos a hacer un recorrido por los diez lugares que no nos podemos perder en una visita a Boston.

1. El Sendero de la Libertad. Es una ruta de unos cuatro kilómetros que atraviesa Boston y pasa por los lugares más emblemáticos del pasado durante la Revolución Americana. Está marcado con una línea roja -para que lo podamos seguir sin perdernos nada-, comienza en el Boston Common y finaliza en el Bunker Hill en Charlestown. Incluye dieciséis lugares históricos entre los que destacan la Casa de Paul Revere, la Antigua Casa de Reuniones y Faneuil Hall.

2. Iglesia de Park Street. El Sendero de la Libertad va muy cerca de Park Street Church, desde cuyo púlpito se hizo en 1829 la primera declaración que reprobaba la esclavitud en América. En su cementerio, Old Granary Burial Ground, están enterrados los revolucionarios que pusieron su firma en la Declaración de Libertad y también otros hombres que murieron durante la famosa Masacre de Boston. A su lado está la First Public School, donde estudiaron algunos de los padres fundadores, por ejemplo el mismo Benjamin Franklin, y también el edificio Old South Meeting House, donde se organizaban reuniones para protestar contra el dominio británico: aquí se gestó la idea del boicot del Té de Boston, germen de la lucha por la independencia de los británicos.

3. Rutas Women’s Heritage (la Herencia de las Mujeres) y el Black’s Heritage (la Herencia Negra). El primero es un recorrido autoguiado siguiendo la vida y los logros de 80 mujeres famosas. Y el segundo, de un kilómetro y medio, lleva a los visitantes a recorrer catorce lugares de gran importancia histórica en el siglo XIX. Encontraremos los monumentos a Robert Gould Shaw y al 54º Regimiento; la película Glory estuvo basada en la vida de este oficial y su regimiento, fueron los primeros soldados negros reclutados por el Norte durante la Guerra Civil Americana. También podemos ver la casa de Lewis y Harriet Hayden, un subterráneo que convirtieron en refugio para los esclavos fugitivos que pasaban a Canadá, la escuela Abiel Smith -la primera escuela para niños negros, que hoy es el Museo de Historia Africana-Americana- o The Meeting House -la iglesia de negros más antigua de América.

4. Quincy Market. Es un conjunto de singulares edificios del siglo XIX, que fueron originariamente el mercado más importante de Boston. Actualmente es un lugar imprescindible de visita para tomarse un café en sus terrazas, comer en alguno de los tradicionales restaurantes de cocina internacional: italiana, griega, mexicana y disfrutar de los mercadillos de postales y recuerdos de la ciudad. También alberga en uno de sus edificios las tiendas de firmas internacionales más lujosas.

5. El Faneuil Hall. Es otro de los mercados más famosos de Boston y está situado enfrente del Quincy Market. Es un mercado histórico construido en 1742 y actualmente tiene una oficina de información turística en el primer piso. En él hay deliciosas cafeterías y una boutique. Abierto todos los días hasta las 5 de la tarde, es un lugar de encuentro de turistas y ciudadanos de Boston.

6. Black Bay. Merece la pena recorrer los barrios de Boston. Black Bay es un precioso barrio que es un museo al aire libre, en el que conviven distintos estilos arquitectónicos: el estilo Victoriano y el neogótico. Está lleno de restaurantes y de negocios de antigüedades.

7. Beacon Hill. Es otro delicioso barrio con grandes residencias construidas entre 1800 y 1850, plagado de árboles de sombra y veredas y aquí también se encuentran las mejores tiendas de antigüedades. Tiene preciosas calles como Pinckney y Beacon, con muchas casas señoriales diseñadas por Charles Bullfinch.

8. Charlestown. Es otro pintoresco barrio que se encuentra al otro lado del Puerto de Boston -se puede cruzar en ferry- y es un vecindario en el que predominan las casas de la gente trabajadora irlandesa. Aquí podemos ver la U.S.S. Constitution, una fragata de 44 cañones construida en 1798, un verdadero museo de la industria naval de Boston.

9. Museo de Bellas Artes. Un museo inaugurado en 1870 y que sólo es superado por el Museo Metropolitano de Nueva York. Tiene una grandiosa entrada con coloridos murales pintados por John Singer Sargent y está dividido en nueve secciones. Tiene la mejor colección de arte japonés fuera de Japón y también una gran colección de arte impresionista, además de galerías que exponen arte africano y de otras culturas.

10. Navegando. Una cena en alguno de los cruceros que cruzan el puerto de Boston puede ser una deliciosa y romántica experiencia, además de permitir contemplar la ciudad desde otra perspectiva. Y por último, contratar un Boston Duck Tour, realizado en un pintoresco vehículo anfibio que hace un recorrido por los rincones más bonitos de la ciudad y después se sumerge en las aguas del lago en el Boston Public Garden, un parque enorme en el corazón de Boston, que merece la pena visitar.

Una última recomendación: es mejor hacer el viaje en primavera y otoño, ya que los veranos pueden resultar un poco húmedos y calurosos y los inviernos son verdaderamente fríos.

Más información: Turismo de Boston