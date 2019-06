Livingstone Lodge, la experiencia Serengeti en Kent, Gran Bretaña

Si quieres vivir la experiencia africana, pero sin viajar demasiado lejos, ahora puedes. ¿Y dónde? Pues en Gran Bretaña, si, has leído bien. En el parque de más de 4.000metros cuadrados "La experiencia de Ýfrica" Un Parque de safari en Kent, un lugar donde muchas especies africanas vagan libremente como si estuvieran en su hábitat natural, excepto que no tienen que preocuparse por luchar por los pozos de agua, que no escasean aquí. Cuando llegues al hotel, recibirás una copa de champán, y así empieza tu aventura y luego te espera un encuentro con un guía de lo más entusiasta, tu guia en este safari inglés. Un plan estupendo para disfrutar de una escapada de fin de semana. En el Hotel Livingstone Lodge, vas a vivir un auténtico safari africano que no desmerece a los de las sabanas. Todos los animales son fácilmente localizables en las inmediaciones de la casa de campo. Y no solo eso, te detendrás en un campamento de tiendas de campaña de lujo con bar y restaurante. Todas las comodidades para una estancia safari perfecta. Hay una plataforma elevada para que puedas disfrutar mirando los animales, mientras te relajas tranquilamente y la cocina prepara un banquete de cinco platos africanos para ti y para el resto de los exploradores. Y el día termina con la narración de historias y la información sobre los importantes trabajos de conservación que realiza la Fundación Aspinall, propietaria también de este estupendo lodge. Al final de tu estancia más aventuras de safari antes de regresar de nuevo a tu dulce hogar y recoger tus maletas. Livingstone Lodge, fue reconocido como mejor experiencia de turismo del Reino Unido en 2012 y ha ganado múltiples premios. Livingstone Hotel y su Experiencia Noche de Safari en Port Lympne, Kent, es una increible noche en un lodge de safari en el Reino Unido. Abren de miércoles a domingo y son dos días y una noche de estancia, programada para que todo resulte cómodo y perfecto en tu noche africana. Hay 10 tiendas de lujo en el albergue todas con nombres de animales que están protegidos en el Parque: Mono, Gorilla, Elefante, Zebra, Rhino, Guepardo, León, Eland, Buffalo y el Perro salvaje. Todas las tiendas de campaña tienen camas confortables individuales, una bonita ropa de cama, toallas suaves, espacio de almacenamiento e iluminación eléctrica. Las tiendas de campaña de lujo Rhino, Cheetah y León son la excepción, ya tienen una cama con dosel o una cama doble trineo para ocasiones especiales. Y los precios van desde 140 euros por persona con todo incluido, depende de la temporada.