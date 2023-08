Interlaken también es para el verano

Si quieres disfrutar de los deportes de invierno sin duda Interlaken es una estupenda opción, no en vano su estación de esquí goza de fama mundial y ha sido, a lo largo de su historia, lugar de encuentro para lo más granado de la sociedad europea, por ella pasaron gentes tan notables como Goethe y Felix Mendelssohn e incluso el laureado poeta inglés, Lord Byron. Ahora bien, si quieres conocer esta zona libre de nieve (y créenos que merece la pena...), deberás viajar a este espectacular rincón suizo entre los meses de mayo y septiembre, fuera del periodo estival los días comienzan a recortarse y el frío va haciéndose dueño y señor de Interlaken para rendirlo después a la nieve que tanto juego da a los amantes de los deportes de invierno.

Lo primero que debes saber de Interlaken es que así como en invierno es un paraíso para los deportes de invierno y nieve, en verano lo es para los deportes acuáticos y de aventura: podrás pasear en kayak o Stand Up Paddle (SUP) por el lago de Brienz o por el lago Thun, disfrutar de rutas de montaña en bicicleta o a pie (libres de nieve...) y también disfrutar de actividades más emocionantes al menos en lo que tiene que ver con la producción de adrenalina como el rafting, el waterskiing o wakeboarding, también windsurf. ¿Por qué empezamos por aquí? Para que no tengas ninguna duda acerca de lo refrescante y divertido que es Interlaken en verano.

Interlaken nos ofrece, además, paisajes tan espectaculares en verano como en invierno, aunque lógicamente diferentes por aquello del manto blanco y nevado, no en vano se trata de una zona entre tres colosos de piedra (Eiger, Mönch y Jungfrau) que nos sirve de base de operaciones para visitar y gozar también de sus alrededores, un lugar que, gracias al ferrocarril, se convirtió en un destino turístico importantísimo desde finales del S.XIX (tanto el ferrocarril de Berna Oberland que comenzó a rodar en 1890 como muy especialmente el ferrocarril de montaña Jungfraubahn inaugurado en 1912).

Si nos ceñimos al verano ¿qué no podemos perdernos de Interlaken? Lo imperdible es, para empezar, viajar en tren a la región de Jungfrau para visitar localidades tan espectaculares como Grindelwald y Lauterbrunnen; los lagos Thun y Briez son de visita obligada tanto si quieres gozarlos a través de los deportes acuáticos como si prefieres limitarte a navegarlos a placer en alguno de los barcos que ofrecen rutas a los turistas ¿nuestra recomendación? que elijas el histórico vapor de ruedas que todavía navega estos lagos.

Tratándose de un destino de montaña, no podía faltar un rincón en el que practicar del ala delta, es El Dorado y está a solo 10 kilómetros de Interlaken.