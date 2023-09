Iglesia de San Pantaleón de Venecia: la historia que esconde la icónica pintura de Fiumani

No es ningún secreto que Venecia es considerada como una de las ciudades italianas más visitadas en todo el país. Y siendo honestos, no es para menos. En este lugar encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones que no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Un claro ejemplo lo encontramos en la conocida como Iglesia de San Pantaleón. Se trata de un edificio religioso situado en Campo San Pantalon, que pertenece al patriarcado de Venecia. Su última reconstrucción nos hace viajar hasta el año 1668 y su consagración se llevó a cabo en 1745.

Interior de la Iglesia de San Pantaleón de Venecia | Imagen de Zairon en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

La Iglesia de San Pantaleón de Venecia, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que “Pantalón” es el nombre que el Santo Mártir recibe en véneto. Es importante tener en cuenta que la edificación cuenta con orígenes muy antiguos pero, a pesar de todo, se desconoce la fecha concreta en la que se erigió.

Lo que sí se sabe es que, aproximadamente, en 1009 siendo Ottone Orseolo el dogo de Venecia, se reconstruyó esta iglesia por la familia Giordani. Posteriormente, se llevaron a cabo una serie de reformas y consagraciones. El aspecto que conocemos en la actualidad se debe a una de las reconstrucciones más reconocidas: la de Francesco Comino, que tuvo lugar en 1668. Fue entonces cuando la vieja iglesia fue demolida por su alta peligrosidad.

Un año clave en la historia de esta Iglesia de San Pantaleón fue 1745, cuando se inauguró de manera definitiva. En ese año fue nuevamente consagrada por Alvise Foscari, el Patriarca. En el ámbito patriarcal, San Pantaleón se encuentra en el Vicariato de San Polo-Santa Croce-Dorsoduro.

Interior de la Iglesia de San Pantaleón de Venecia | Imagen de Zairon en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

La Iglesia de San Pantaleón de Venecia, a través de sus características

El templo destaca, sobre todo, por la espectacular pintura que encontramos en su techo. Es conocida como nada más y nada menos que “El Martirio de San Pantaleón”, obra de Gian Antonio Fiumani que fue pintada entre los años 1680 y 1704. Es importante tener en cuenta que no se trata de un fresco, sino de una pintura sobre tela.

Son muchos los que aseguran que podría tratarse de la más grande de todo el planeta. Un dato curioso es que son muchos los que aseguran que Gian Antonio Fiumani, tras un total de 24 años de trabajo, murió como consecuencia de una caída del andamio mientras terminaba su obra.

Eso sí, no es la única pintura a destacar. Una de las más sorprendentes es la de “San Pantaleón que sana a un niño”, de El Veronés. En cuanto a la Capilla del Sacro Chiodo, encontramos la imponente “Coronación de la Virgen”, obra de Giovanni d’Alemagna y Antonio Vivarini que data del año 1444. No podemos dejar de mencionar una Anunciación, atribuida a nada más y nada menos que Paolo Veneziano.