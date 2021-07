Hungría ya ha abierto sus fronteras a los ciudadanos residentes en zona Schengen

Los maravillosos hoteles húngaros, sus restaurantes, sus playas, sus balenarios y su famosa llanura te esperan ahora que el país ha tomado ya la decisión de abrir sus fronteras a todos los viajeros procedentes de países incluidos en la zona Schengen, eso sí, recuerda gestionar tu Certificado Verde Digital de la UE, disponible desde el 1 de julio, porque si llegas a Hungría por vía aérea deberás presentarlo en el aeropuerto para poder acceder al país.

Hungría | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Y una vez llegas al país ¿podrás moverte libremente? la respuesta es sí; en Hungría se ha relajado el uso de la mascarilla y los restaurantes tienen abiertas sus salas además de sus terrazas, todos los eventos, lugares y espectáculos en los que se puede asignar asiento están abiertos y podrás disfrutarlos (cines, circos, teatros, los maravillosos balnearios húngaros...) y solo los eventos masivos en los que es imposible asignar un asiento fijo como conciertos, festivales o discotecas tienen más restricciones: para acceder a ellos deberás presentar tu certificado de inmunidad, es decir, un documento que acredite que o bien has pasado la enfermendad o estás ya vacunado con la pauta completa.

Hortobágy. Hungría | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

En resumen: puedes viajar a Hungría con tu Pase Verde de la UE y, si ya tienes la pauta completa de vacunación (las dos dosis en caso de Pfizer, Moderna o Astrazeneca o la dosis única de Janssen) podrás incluso disfrutar de los eventos masivos (para acceder a restaurantes, hoteles, balnearios o cualquier espectáculo de butaca preasignada no te la pedirán así que, si no estás todavía vacunado, Hungría sigue siendo una buena idea). ¿Es seguro viajar a Hungría? para responder a esta pregunta cabe empezar por reconocer que mientras el COVID-19 siga entre nosotros la seguridad 100% no existe, ahora bien, si estamos vacunados y teniendo en cuenta que se mantienen la mayor parte de protocolos higiénico sanitarios implantados en los lugares públicos en lo peor de la pandemia, podemos decir que sí, viajar a Hungría es razonablemente seguro.