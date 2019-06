El hotel de la película “Resacón 2: ahora en Tailandia”

La trilogía de Resacón en las Vegas ha hecho reír a millones de espectadores, su primera película conquistó al público más divertido y sus posteriores secuelas se hicieron esperar y desear. Resacón 2: ahora en Tailandia se estrenó en el año 2011, fue dirigida por Todd Phillips y protagonizada por los ya famosos Bradley Cooper, Justin Bartha, Zach Galifianakis y Ed Helms. La historia se sitúa dos años después de su aventura en Las Vegas, cuando el peculiar grupo de amigos viaja a Tailandia para celebrar la próxima boda de Stu y Lauren, pero la historia se tuerce y es entonces cuando empiezan los problemas. Uno de los escenarios más sorprendentes que se pueden ver en la película son las escenas rodadas en el hotel Lebua at State Tower, un sorprendente alojamiento que cuenta con una terraza de vértigo. Se encuentra situado en la zona de Silom, en la ciudad de Bangkok y es un hotel de cinco estrellas de verdadero lujo, con vistas al río Chao Phraya y unas instalaciones que dejan sin respiración a cualquiera. En general todas las habitaciones y en particular las suites, tienen una decoración moderna y unas vistas privilegiadas a la ciudad y al río. Sin embargo, se han mantenido los toques decorativos clásicos, con materiales como la madera y tejidos muy sugerentes y confortables al mismo tiempo. Los estampados con diseño elegante son una obligación y se adueñan de cada estancia de una forma natural. Su restaurante de la azotea, el Sirocco, es, quizás, la parte más llamativa del hotel. En él se sirven platos de cocina mediterránea y está al aire libre, por lo que se puede disfrutar de las vistas al mismo tiempo que de la deliciosa cena. También, para aquellos que quieran alargar un poco la noche, el Sky Bar sirve unos combinados imperdibles. Para desayunar estilo buffet, el Café Mozu; y para degustar platos asiáticos, el restaurante Breeze o el Mezzaluna, alabado por su innovadora cocina. Pero hay algo que es obligatorio hacer si uno se aloja al menos durante una noche en el Lebua at State Tower y es bañarse en su piscina al aire libre, toda una experiencia. Las comodidades van desde conexión wifi gratuita hasta reproductor de DVD, aparcamiento, salas de reuniones y de conferencias y todo aquello que los huéspedes puedan necesitar. El hotel Lebua at State Tower está a tan solo 35 kilómetros del aeropuerto Suvarnabhumi, por lo que su acceso y los traslados son relativamente cómodos y rápidos. Este hotel resulta el lugar perfecto para hacer una escapada inolvidable con amigos. O bien alojarse en una semana de negocios. Dejarse llegar por el encanto que desprende la ciudad de Bangkok y hacer planes con alguna que otra locura. Siempre con un límite, claro, porque suponemos que nadie quiere terminar la noche como la acabaron los protagonistas de The Hangover Part II.