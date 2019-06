Great Smoky Mountains, un paraíso natural para amantes del senderismo

Los únicos ruidos que perturban la quietud son los sonidos de la naturaleza. Los sonidos de las criaturas nocturnas, el retumbar de algún trueno lejano o la brisa que mece las copas de los árboles. Esta será la banda sonora de tus noches en un lugar remoto y salvaje. Estamos en el magnífico Parque Nacional Great Smoky Mountains, un espacio natural único a tan solo ocho horas en coche de Washington D.C. la capital de los Estados Unidos.

A 2.009 metros de altitud, y junto a la segunda cumbre más alta de las montañas Great Smoky, el Monte LeConte, LeConte Lodge es el único hotel de la zona, bajo la jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales del país. Un lujo entre densos bosques donde abundan alces, ciervos, coyotes, mapaches y también osos negros. Y decimos lujo entre comillas, ya que aquí no encontrarás ni gas, ni electricidad, ni tampoco duchas aunque si inodoros. Y para llegar, tendrás que hacerlo por alguno de los cinco caminos que conducen a la cumbre, el más corto de 8 kilómetros.

Seguro que muchos de los que nos estáis leyendo, podéis pensar que no compensa. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que en LeConte Lodge, el cartel de completo está a la orden del día. No hay camas libres en meses y es obligatorio reservar con antelación. No os podéis ni imaginar lo maravilloso que es dormir en este bellísimo rincón, en plena naturaleza, sin nada que nos distraiga del aquí y ahora.

Pero no todo es primitivo y tosco. El Lodge tiene una capacidad de 60 personas por noche alojados en alguna de las 7 cabañas de madera o en alguna de las 3 casas de campo con varias habitaciones. Las cabañas son acogedoras y cuentan con un dormitorio equipado con literas dobles, ideal para dos parejas o una familia de cuatro. Tres de las cabinas también tienen una cama individual. Las casas cuentan con dormitorios con literas dobles y dos camas individuales en la sala común.

El resplandor suave de lámparas de queroseno ilumina su alojamiento y calentadores de propano calientan los lodges y cabañas. Todas están equipadas un lavabo y un cubo para tomar un baño de esponja. El grifo de agua caliente se encuentra cerca de la entrada del comedor, y la verdad, es nadie tiene ganas aquí de ducharse todo el cuerpo, sobre todo porque las temperaturas nocturnas son bastante radicales, incluso en pleno verano.

Si eres un loco de la tecnología este lugar no es para ti. Aquí lo más importantes es que se puede desconectar de verdad, pero de todo. Entramos en otro universo, el de la vida que llevaron los primeros colonos que llegaron los Estados Unidos. Naturaleza salvaje y también indios. Y es que, muy cerca, se encuentra la Reserva de la Nación Cherokee, un lugar que no podemos dejar de visitar.

Y como la actividad al aire libre aumenta el apetito, los anfitriones sirven en el comedor de la casa de campo desde café o chocolate caliente, a comidas saludables y sabrosas para restaurar la energía. El almuerzo también se ofrece a los huéspedes que se alojen durante más de una noche. El desayuno consiste en huevos revueltos, tocino canadiense, galletas, panqueques, sémola y Tang. La cena consiste en sopa, carne y salsa, puré de patatas, judías verdes, compota de manzana, y galletas de chocolate melocotón. Todas las comidas se sirven con el café, chocolate caliente y agua. También hay comidas vegetarianas para aquellos que lo soliciten.

En la oficina del lodge ofrece material de lectura, juegos y sillas cómodas. Porque aquí el descanso consiste en relajarse en las mecedoras de los porches disfrutando de las maravillosas vistas de las cimas de las montañas y los valles lejanos.

Para esta aventura LeConte Lodge, te recomienda que lleves zapatos resistentes recambios de calcetines, ropa ligera y de abrigo en capas que incluya un jersey caliente o una chaqueta y un impermeable ligero o poncho, fundamental. Los artículos personales te los proporcionan en el albergue. Recuerda incluir un refrigerio para el camino y una cantimplora de agua potable. Lleva una toalla de mano y jabón para lavar la ropa y una linterna. Precios desde 128 euros.

Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1983, Great Smoky Mountains National Park es uno de los parques más visitados del país. Un paraíso para los amantes de la naturaleza y del senderismo.

