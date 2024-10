Golden Gate: todo lo que no sabías sobre uno de los puentes más famosos del mundo

Probablemente hayas visto en alguna ocasión el puente Golden Gate. Para ello no es necesario que hayas viajado hasta California y concretamente a San Francisco, porque lo cierto es que es tan conocido que aparece en películas, revistas y postales a menudo. Es, sin duda, uno de los puentes colgantes más famosos alrededor del mundo, y también uno de los emblemas de la ciudad en la que se encuentra. Pero pese a ello, es posible que no sepas mucho acerca de él. Así, vamos a ponerle solución a esta cuestión en apenas unos pocos minutos. Y es que vamos a dedicar las siguientes líneas a hablar del Golden Gate.

Como decíamos, el Golden Gate es el puente más conocido de esta ciudad de California, pero no es el más grande que hay en ella. El Puente de la Bahía, que une San Francisco con Oakland, lo supera en dimensiones. El Golden Gate, por su parte, une San Francisco con el condado de Marin y tiene una longitud de cerca de 1280 metros.

Golden Gate, San Francisco | Pixabay

Hablamos de un puente colgante construido entre los años 1933 y 1937, suspendido entre dos torres a una altitud de 237 metros. Y puede que no sea la vía principal de la ciudad, pero pese a todo está muy transitado durante todo el día. Tiene nada más y nada menos que seis carriles para vehículos, y son utilizados por unos 100.000 a diario. También lo cruzan muchas personas a pie o en bicicleta, pues dispone de otros carriles para ello. Además, los barcos disponen de 67 metros para pasar por debajo de él.

Por otro lado, debes saber que el puente es de acero y resulta muy vistoso. Está pintado de un intenso color rojo, tarea que se llevó a cabo rápidamente para evitar que se oxidara por la humedad producida por el océano Pacífico. Y lo cierto es que resulta muy bonito. De hecho, en el momento en que se construyó se convirtió en la mayor obra de ingeniería que existía.

Son muchos los locales, pero también los turistas, que se acercan a verlo. En realidad, es todo un imprescindible en un viaje a San Francisco. Como decíamos, su imagen ha salido en películas y documentales, en revistas y postales, y es difícil resistirse a admirarlo bien de cerca. Pero hay algo sobre esto que debes saber: no hace falta irse tan lejos para ver un puente similar. ¿No lo sabías? Pues busca en Internet imágenes del puente 25 de Abril de Lisboa y podrás apreciar lo parecidos que son.

Golden Gate por la noche, San Francisco | Pixabay

No obstante, entendemos que la fama no es la misma y que siempre será más emocionante visitar el que es todo un símbolo para la gente de San Francisco. Así, si viajas a esta ciudad californiana debes tener en cuenta que podrás ver el Golden Gate desde decenas de lugares diferentes. Eso sí, te recomendamos encarecidamente que lo hagas desde el Mirador H. Dana Bowers, pues creemos que es el mejor de todos ellos. No importa si vas de día o de noche, al amanecer o al atardecer: lo cierto es que las vistas son siempre preciosas.

Cuando lo hagas, podrás hacerlo sabiendo un poco más de él. Porque además no queremos terminar estas líneas sin contarte que con los alambres que forman sus cables se podría dar la vuelta a la tierra tres veces. Un dato, si más no, bastante curioso y que puede servirte para hacerte un poco más a la idea de sus dimensiones y complejidad.