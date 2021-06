Gastronomía sostenible, un concepto en auge en Centroamérica y la República Dominicana

Cuando viajamos no solo lo hacemos con la maleta a cuestas, también con ganas de disfrutar los lugares que visitamos con los cinco sentidos y eso significa que no importa cuán foodies seamos o dejemos de ser, queremos comernos los lugares a los que viajamos y, ciertamente, hay destinos que nos animan a ello. ¿Quién no querría viajar este verano a la República Dominicana, a Costa Rica, a Panamá o a Belice? ¿Quién no querría comerse estos ricos y paradisíacos lugares además de disfrutar de sus idílicas playas? Pues bien, ahora tienes si cabe más motivos para querer comerte Centroamérica y la República Dominicana y es que estas regiones de gastronomía tropical y atractiva ahora apuestan también por la sostenibilidad.

Langosta. Belice | Imagen cortesía de Visitcentroamerica.com

La gastronomía es mucho más que el buen comer, es parte esencial de la cultura de un lugar y también de su naturaleza; apostar por la sostenibilidad es apostar siempre por el producto de temporada y siempre que sea posible por el de cercanía y es que son esas dos premisas las que cuidan de la tradición gastronómica propia de un lugar; y en tierras y aguas tan ricas como las de Centroamérica y la República Dominicana rendirse a este concepto de sostenibilidad es casi una cuestión de sentido común, por eso apuestan, más que nunca y en más resorts que nunca, por trabajar con los productores locales y utilizar productos de temporada y de kilómetro cero.

Gastronomía sostenible en Costa Rica | Imagen cortesía de Visitcentroamerica.com

Curiosamente, en Centroamérica y en la República Dominicana hablar de gastronomía sostenible y productos de cercanía no significa en absoluto olvidarnos de la cocina fusión y es que las diferentes tradiciones gastronómicas que esta zona del mundo son en sí mismas cocina fusión, nacen de la confluencia de la gastronomía indígena local con la gastronomía española y también africana e incluso asiática ¿el resultado? una cocina rica a rabiar...

Sancocho, Panamá | Imagen cortesía de Visitcentroamerica.com

En Belice te encantará descubrir como se reduce el uso de plásticos en los ambientes gastronómicos (incluso en los take away) y cuan seria es su apuesta por la gastronomía sostenible con el programa 'de la granja a la mesa', un proyecto que incluye el mantenimiento de huertos en los hoteles de modo que podrás incluso elegir tú mismo los vetegales que quieres degustar todavía en la tierra. En Panamá los chefs han comprendido mejor que en ningún otro lugar del mundo que preservar su gastronomía es también cuidar de su cultura y de su propia esencia, por eso apuetan por trabajar con productos locales y recetas tradicionales.

Sea Food. República Dominicana | Imagen cortesía de Visitcentroamerica.com

¿Qué decir de Costa Rica, el país de la Pura Vida? El respeto al medioamente es esencial aquí y ese afán por conservar la biodiversidad del país ha hecho de Costa Rica un santuario de la sostenibilidad ¿cómo no iba la gastronomía a sumarse a esta tendencia? ¡naturalmente! Tanto es así que en la feria de FITUR que acaba de terminar el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable recibió el premio Excelencias 2020. En la República Dominicana podríamos decir que lo tenían fácil porque las condiciones tanto topográficas como climatológicas del país son magníficas para desarrolla un modelo de agricultura sostenible, a iniciativas en esta línea se suman otras que apuestan por recuperar las recetas ancestrales dominicanas ¿resultado? el que imaginas, un país para comértelo.

