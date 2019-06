Hablar de Galway, es hablar de una ciudad con encanto, pero también de un condado simplemente mágico. Hablar de Galway es hacerlo de una tierra que aúna enclaves naturales sorprendentes, con rincones llenos de ritmo y de sabores inconfundibles. Pero hay más. Junto a la impresionante ruta costera del Atlántico, encontrarás un ambiente que engancha, bohemio, y muy, muy hipster, aderezado con un ingrediente importante: la autenticidad.

La ciudad de Galway es una de las más bohemias y con más marcha del oeste de Irlanda, conocida por su creatividad artística y por su energía, y con un amplio calendario de eventos y fiestas. Si decides acercarte hasta allí, disfrutarás de este toque diferente en sus bares, pubs tradicionales y fantásticos restaurantes. En Galway hay increíbles cafés, bistros y restaurantes de lujo que están revolucionando la gastronomía de la ciudad. Los mejores ingredientes locales se reinventan con técnicas innovadoras hasta el punto de que dos restaurantes han sido galardonados con estrellas Michelin el Loam y el Aniar.

Galway | Turismo de Irlanda

Si hay algo original es la pizza al estilo irlandés en que mezcla el chic rústico con platos contundentes, o prueba el tradicional fish and chips un favorito. Galway nos anima a disfrutar de un recorrido culinario con Galway Food Tours, en el que conocerás a los productores, cerveceros, chocolateros y empresarios apasionados que han convertido a esta ciudad en una auténtica joya gastronómica.

2018 es un año especial para Galway como Región Europea de la Gastronomía, con deliciosas citas y eventos que nos ofrecen conocer su potencial basado en materias primas locales como la carne procedente de ganadería criada en sus verdes pastos, el pescado y el marisco de sus costas y cultivos como los cereales o la patata, básicos en las despensas irlandesas.

Ostras. Galway | Turismo de Irlanda

En costa oeste una parada imprescindible es Connemara un territorio especial de montañas que desembocan en turberas. Aquí, los sabores más tradicionales y vanguardistas se dan cita fusionando tierra y mar. Sus colinas son el lugar en el que se cría el Connemara Hill Lamb, una raza autóctona de corderito que se alimenta de hierbas aromáticas protegida por la Unión Europea; y su cercanía con el mar hace que productos como los mejillones y las ostras sean protagonistas de festivales, incluso monográficos como el Connemara Mussel Festival entre el 4 y 6 de abril, o el Galway Oyster Festival del 28 al 30 de septiembre. Y otros productos imprescindibles en Irlanda son el bacalao y el salmón, que se ahúma en ahumaderos artesanales toda una tradición.

Y si quieres probar algo único, opta por el Seafood Chowder, una crema con diversos pescados y mariscos, sopas de verduras como la col o la zanahoria, el pavo relleno, el tradicional estofado irlandés, el black pudding, el white pudding o los emblemáticos sándwiches acompañados de una Guiness.

2018 es un año marcado por una intensa agenda de eventos con la gastronomía como diversidad cultural, la educación o la sostenibilidad y el cuidado del planeta. Destacan también el Wild Atlantic Way Food Festival del 9 al 14 de abril, para conocer la historia gastronómica de la zona con actividades de ocio, demostraciones y visitas a productores y granjas; el Seafest, que del 29 de junio al 31 de julio muestra el potencial y la herencia de los recursos marítimos de Irlanda con actividades para toda la familia o el Connemara Green Festival, entre el 12 y el 14 de octubre, que celebra la biodiversidad de este enclave natural y la bondad de la Madre Naturaleza.

Galway Garden Festival | Turismo de Irlanda

Otras son el Good For Ireland TouRRoirs el 23 y 24 de abril y el Claregalway Garden Festival, en julio, que se celebra en honor del medioambiente, el paisaje, la música y la poesía o el festival Food on the Edge en octubre que reunirá a chefs y amantes de la cocina de todo el mundo.

Más información: Turismo de Irlanda

Hay un evento para ti a partir de este mes, así que no dejes de anotar Galway como destino. Disfrutarás del buen ambiente irlandés y de su estupenda gastronomía.

