Flashback a los años 80 con los 30 años de 'Los Goonies'

Por aquel entonces, la trama nos parecía toda una aventura y hasta jugábamos en la calle (¿recuerdas que jugábamos en la calle?) pretendiendo encontrar el tesoro. El pelo de Cindy Lauper nos parecía extremo, claro que el de Nina Hagen era más atrevido aún. Era la época de las hombreras, de las Comodore y de 'Los Goonies'. Y aunque el espejo se resista a admitirlo, han pasado 30 años desde que ese éxito de taquilla nos hizo ser un poco Mikey, Gordi, Bocazas, Data, Stef, Andy y Brand.



Y si a nosotros nos cuesta aceptarlo, imagínate qué le pasa a Hollywood y a sus miles de fans. Ellos han encontrado una gran ocasión para reunirse y celebrar los 30 años de Los Goonies, con muchas actividades planeadas en Astoria (Oregón), la ciudad estadounidense en donde fue filmada la película.



Del 4 al 7 de junio, podrás revivir alguna de las mejores escenas de la peli a través de un tour por las localizaciones más importantes, una partida de bolos en la bolera de Gordi (el Chunk’s Bowling Alley) y hasta participando en una búsqueda del tesoro jugando con la geolocalización. También podrás conocer la casa de Mikey durante un tour en bus que te llevará por las diferentes locaciones de la ciudad. Además, los fans de LEGO, harán de las suyas reproduciendo escenarios de 'Los Goonies' hechos con las piezas multicolores.



Dentro de las actividades también está planeado un crucero de dos horas, a bordo del Lady Washington, donde podrás reunirte con algunos de los personajes de la película. Una buena ocasión para charlar, cara a cara, con Jeff Cohen, que interpretó a Gordi y que aún no sabemos si se atreverá con uno de sus legendarios superemeneos que llegaron a conquistar al temible Sloth. Pero te aseguramos que sus seguidores están dispuestos a batir el récord de mundial con más gente bailando el 'Truffle Shuffle' de la historia.



Y, por supuesto, durante esta celebración de cuatro días, también tendrás la oportunidad de ver la peli en versión original en la gran pantalla.



Tanto si viviste los años 80 como si te apasiona la cultura pop de aquel entonces, no te podrás perder la cantidad de memorabilia que tendrás a tu disposición, y que serán un flashback directo a esa década.



Claro que. si te va todo lo que pasaba en esos años, tampoco te querrás perder las múltiples actividades programadas durante la noche para revivir los 80. Prepara tu mejor disfraz porque todos se vestirán como en la época de los Goonies.



Más información:

The Goondocks

Turismo de Astoria